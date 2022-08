Dentro de lo que fue lamentable jornada para Colo Colo tras la eliminación de los octavos de final en la Copa Chile a manos de Ñublense en el Estadio Monumental, dos malas noticias fueron las que recibieron los Albos, quienes contaron con las lesiones de Juan Martín Lucero y Matías Zaldivia.

A primeras horas de esta jornada, el defensor argentino del Cacique se sometió a sus respectivos chequeos para conocer la gravedad de su lesión y tras aquello, habló con los medios para informar más sobre su golpe y señalar cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

“Por suerte no es una rotura, es solo un esguince, así que de cuatro a seis semanas (de recuperación) me dijeron los doctores en donde ya podré estar en cancha”, partió señalando Zaldivia.

Tras aquello, el ‘Mati’ se mostró apenado por esta lesión la cual llega en un momento desafortunado, en donde estaba siendo titular y se reencontraba con su buen juego, pero apuntó a que no se perderá muchos partidos ya que el mes que se avecina tiene poco fútbol.

Matías Zaldivia

“Es una pena, porque venía teniendo buena continuidad, venía teniendo buenos partidos, había encontrado de vuelta mi nivel, pero son cosas que pasan y cosas del fútbol, por suerte es solo un mes y este mes (septiembre) hay muchos fines de semanas que no se juegan, así que no serán mucho los partidos que me voy a perder”, explicó.

Finalmente, Zaldivia dejó de lado su bronca por la lesión y busca enfocarse de la mejor manera para poder tener una rápida recuperación y así volver a la brevedad a las canchas.

“A partir de ahora cabeza en la recuperación, tengo todo a disposición para recuperarme de la mejor manera, así que a meterle nomás”, cerró.