El periodista no comparte que el técnico de Colo Colo haya juzgado los dichos de la victima.

Mauricio Israel le pega un raspacachos a Gustavo Quinteros por sus dichos sobre el caso Jordhy Thompson: "Entrar a juzgar lo que está diciendo la persona afectada creo que no corresponde"

Jordhy Thompson está en el ojo del huracán tras los nuevos actos de violencia de género que ha compartido su ex pareja a través de las redes sociales. Colo Colo ya emitió un comunicado con respecto a esta situación, la cual ha causado el repudio de las y los hinchas del cuadro albo.

Durante este martes Gustavo Quinteros atendió a los medios de prensa y por supuesto que fue consultado sobre este tema, dejando una reflexión que no pasó desapercibido en el medio.



Con respecto a los dichos del técnico del Cacique, Mauricio Israel entregó su opinión a Bolavip Chile y fue consultado si ante este tipo escenarios se debe ser cauto a la hora de declarar.

"Son casos muy delicados. Aquí hay una acusación, a este muchacho ya por el video lo sancionaron. De alguna manera lo protegieron, trataron de ayudarlo, tuvo tres semanas sin jugar y ahora está recién reapareciendo en el equipo. Aparecen estas nuevas declaraciones y evidentemente que hay una intencionalidad de perjudicarlo", comenzó diciendo el periodista.

"No obstante, me parece que si Quinteros quiere defender al jugador lo puede defender, pero entrar a juzgar lo que está diciendo la persona afectada creo que no corresponde y en estos casos es mejor hacer una defensa relativa al jugador, ver las medidas que se están tomando, ver cómo lo están encausando. Es un muchacho joven, tiene mucho que aprender, hay mucho que enseñarle y lo mejor es centrarse en él, más que centrarse en quién es el responsable", agregó.

El jugador fue nuevamente acusado por su ex pareja de violencia de género | Foto: Guille Salazar

E Israel continuó complementando con que "acá hubo una evidencia. Un video donde a él (Jordhy Thompson) se le vio maltrando a una persona, es en base a eso que hay que hacer las medidas correctivas y no entrar a buscar otras implicancias y quiénes son los culpables. Centrémonos en el jugador, centrémonos en el que tiene el problema, centrémonos en la persona que ha golpeado y no nos centremos en las víctimas".



Finalmente, el comunicador sostuvo que "prefiero mil veces más que lo ayudemos, que busquemos una fórmula para que deje de tener esas actitudes, a de estar buscando culpables y justificar quizás, no sé si esa es la intención, de las razones que tuvo para cometer un acto tan deleznable como maltratar a una mujer", sentenció.