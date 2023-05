El retorno de Jordhy Thompson a las citaciones de Colo Colo no dejó indiferente a nadie. Y es que el jugador denunciado por violencia intrafamiliar por su expareja, Camila Sepúlveda, sería una de las grandes novedades para enfrentar a Curicó Unido.

Lo cierto es que la gran mayoría de los hinchas del Cacique, al menos en Redes Sociales, mostraron su repudio por esta decisión de Gustavo Quinteros y reprobaron a más no poder el retorno del futbolista, que hasta ahora ha sido marginado en seis partidos del primer equipo.

Thompson tendrá una nueva oportunidad en Colo Colo | Foto: Photosport

Uno que no se quedó callado fue el polémico periodista Mauricio Israel, quien en conversación con Bolavip Chile, dio su punto de vista acerca de esta comentada situación.

"Es que es un tema interno y yo no sé cómo lo habrá manejado Colo Colo, pero si Gustavo Quinteros tomó la decisión de volver a convocarlos es porque ya superó la situación que tenía y habrán tomado todas las medidas para que no vuelva a ocurrir", afirmó.

"No sé si es un tema de necesidad, yo creo que los valores están por sobre cualquier cosa. Uno puede decir muchas cosas de Gustavo Quinteros, pero que tiene sus valores claros los tiene claro y a mí no me parece un tema de necesidad solamente", sentenció Israel.

ver también Romai Ugarte no está de acuerdo con la citación de Jordhy Thompson

Hay que tener presente que el Cacique recibirá al elenco de la Región del Maule jueves 18 de mayo, desde las 20:00 horas en el Estadio Monumental.