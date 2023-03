El cuestionado Maximiliano Falcón ya se plantea lo que será el partido ante Universidad de Chile, aunque no sabe si jugará o no porque Gustavo Quinteros ya le dijo que no lo dejará jugar tan fácil en Colo Colo.

Maximiliano Falcón no lo está pasando bien en Colo Colo. El Peluca es duramente criticado por su suspensión ante Everton, que le costó estar dos fechas fuera de las canchas. El enojo de Gustavo Quinteros fue inmediata. Es más, el DT habló con el uruguayo y le dijo que por esos comportamientos, claramente, arriesga su plaza de titular en la zaga. El defensa espera un perdonazo por parte del cuerpo técnico para jugar el Superclásico ante la Universidad de Chile.

El formado en Nacional sabe de Superclásicos y él ya vive el propio con la chance de que si podrá o no jugar este duelo. Durante estas semanas, el Peluca ha podido ver harto fútbol en casa y, por ello, le tiene la radiografía sacada a la U. El charrúa ya se juega el gran partido del Torneo Nacional y mandó un aviso al Romántico Viajero.

"Han jugado bien, he visto partidos no solo de ellos sino que de todos. Me he sentado a ver un poco más y bueno vienen en positivo. Nosotros sabemos que esos partidos acá se tienen que ganar, es un partido diferente y me han tocado ya varios clásicos y, por suerte, ha salido todo bien, así que vamos a esperar lo mismo y ese partido es matar o morir como siempre digo", lanzó Falcón en diálogo con Radio Cooperativa.

Maxi Falcón está arrepentido de lo que pasó ante Everton (Guille Salazar)

ver también Daniel Morón se pierde el Superclásico por su salida de cadena en Colo Colo

Asimismo, Falcón sabe que se mandó un condoro de aquello con su expulsión y que Quinteros lo dejaría fuera del Superclásico. Aprovechando la ocasión, el melenudo zaguero intentó bajarle la caña a lo que pasó y solo apunta a hacer mejor las cosas.

"No hay que hacer mucho drama. Hay que seguir ajustando no más, son cosas que pasan. A uno le pasan más, a otros le pasan menos, pero la idea siempre es dar el ciento por ciento por el equipo y tratar de ayudar al equipo en lo que se pueda. No está bueno lo que pasó, pero siempre hay margen para mejorar", agregó.

Sin duda, Falcón se quiere asegurar y espera que sí o sí se juegue el partido contra Magallanes para pagar su sanción. De lo contrario, si ese pleito se suspende, automáticamente el oriental no tendrá chance alguna de actuar ante la U.

"La idea de nosotros que se juegue, porque todo el plantel como yo tiene muchas ganas de jugar ese partido. Ya podría estar a la orden y ya luego será el cuerpo técnico el que decidirá, pero esa la idea es estar bien física y mentalmente. Estoy a la orden para poder jugar ese partido", remató Maxi.