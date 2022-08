Colo Colo deja en el pasado su eliminación de la Copa Chile a manos de Ñublense. Los albos volverán mañana a los entrenamientos en el Estadio Monumental, pensando en su próximo encuentro del Campeonato Nacional donde el fin de semana se verán las caras con Unión La Calera.

No obstante, en medio del partido entre albos y chillanejos se vivió un nuevo capítulo entre el entrenador Gustavo Quinteros y el defensor Maximiliano Falcón. No es la primera vez que ambos profesionales discuten en una jugada particular durante un partido de Colo Colo.

Un tercer episodio que se vivió ayer en el Estadio Monumental donde el charrúa le cometió una falta a Rodrigo Cisterna. El uruguayo fue eufóricamente a levantar al futbolista quien expresaba que no lo había tocado, fue ahí donde el estratega le recriminó el temperamento que tenía el futbolista.

Incluso, el árbitro del encuentro lo detuvo y lo agarró para sacarlo de ese enfrentamiento que pudo costarle alguna amonestación. En las imágenes que captaron en la transmisión del partido, se vio al entrenador Quinteros llamándole la atención a Falcón.

“Falcón, Falcón, Falcón… ¡No piensas, viejo! ¡Otra vez! ¿Por qué te acercas?” fueron las recriminaciones que le entregó el técnico al defensor, quien no se quedó callado y le respondió al técnico. “¿Qué? ¡Si no le hice nada!”, expresó el uruguayo mientras se alejaba de la zona en cuestión.

No es la primera vez que se cruzan Quinteros y Falcón

Anteriormente se vivieron momentos críticos entre el entrenador Gustavo Quinteros y Maximiliano Falcón, quienes también en un partido de Copa Chile, se cruzaron con fuertes discusiones durante el empate con Deportes Temuco.

Incluso, durante el año pasado se vivió uno de los primeros problemas que en la cuarta región cuando el entrenador le recriminó al defensor los reclamos que estaba generando en medio del duelo con Deportes La Serena durante la pandemia.