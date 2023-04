"Me dijo que era un terrible club": Maximiliano Falcón recuerda a ex Colo Colo y lo apunta como clave en su llegada al Cacique

Maximiliano Falcón inauguró en el día de ayer su faceta como Streamer, en donde debutó en la plataforma Twitch para hablar de todo con sus seguidores, quienes en su gran mayoría eran hinchas de Colo Colo.

En plena transmisión, Peluca fue consultado por su primera impresión cuando se enteró de los rumores de que el Cacique lo quería, tema sobre el que respondió rápidamente e incluso sorprendió apuntando a un ex albo como ‘clave’ en su llegada.

Falcón está en la piel del hincha colocolino. | Foto: Photosport

“Yo jugaba en Rentistas como todos saben, es un club chico de Uruguay y la verdad que para mí fue muy lindo, porque tenía un compañero, Damián Malrechauffe que jugó acá en Colo Colo y no sé cuánto tiempo jugó ni cómo le fue, pero me contaba que era un terrible club”, confidenció el charrúa.

En esa línea, reveló más detalles del diálogo que tuvo con Malrechauffe, quien pasó por los albos en 2013: “Me decía que la gente era impresionante y salir de Rentistas a Colo Colo no tenía que desaprovecharlo. Ahí tomé la decisión de una para venir para acá y cuando llegué me sorprendió, hasta el día de hoy me sorprende”.

En el cierre, Falcón sigue con la boca abierta por el cariño que le entregan en Chile: “La gente es una locura, que griten tu nombre, que canten en el estadio, que en la calle voy o en un mall y la gente se ha portado espectacular conmigo y mi familia. Le piden fotos hasta a Flo (su señora) y Domingo (su hijo), es una locura. Si me voy algún día no sé si me pasará esto en otro club, no creo que me pase de nuevo esto, es una locura”.