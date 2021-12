El ex entrenador de O'Higgins de Rancagua conversó con Redgol acerca de la posible llegada del atacante nacional al cuadro de Macul.

Colo Colo sigue pensando en lo que será la temporada 2022, donde deberá afrontar el Campeonato Nacional, la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Chile. Para eso, el Cacique comenzó a buscar posibles refuerzos, quienes deberán estar antes del 4 de enero, fecha cuando el plantel albo viaje a Argentina para preparar la pretemporada.

Uno de los nombres que apareció en la órbita de los dirigentes de Blanco y Negro fue Ronnie Fernández. El ex delantero de Santiago Wanderers finalizó contrato con el conjunto caturro luego del descenso a la segunda categoría del fútbol chileno y comenzó a ver las distintas ofertas que tiene sobre la mesa para tomar una decisión sobre su futuro.

El ex entrenador de O'Higgins de Rancagua y ex mediocampista de los albos, Miguel Ramírez, tuvo como pupilo a Fernández en su estadía como entrenador de Santiago Wanderers en la temporada 2018-2019 y destacó en conversación con la Redgoleta de Redgol el rendimiento del centrodelantero nacional.

"Tuve a Ronnie en el proceso de Wanderers cuando se estaba recuperando de una operación, después como incorporación al equipo. Me sorprendió gratamente su forma de trabajar, de ver el fútbol y no me cabe duda que va caber calado en Colo Colo, si es que llegan a un acuerdo",

"Por sus características, qué es un hombre que necesita que lo asistan mucho, y viendo que cómo juega Colo Colo, con la pasada de sus laterales, con desdoblamiento de sus mediocampistas y con la cantidad de gente que llega al área para hacer daño, no me quedan dudas de que Ronnie se sentirá cómodo y hará un muy buen torneo si llega", explicó Ramírez.

"Creo que hicieron un buen torneo, después de haber tenido un año pasado súper complicado. Llegaron a pelear el título, tuvieron continuidad, tuvieron muy buenos momentos. Lamentablemente tuvo episodios que le mermaron la posibilidad de tener esa continuidad con los equipos titulares por el Covid. Entonces, indudablemente, que se cometieron errores, los que sin duda servirán de experiencia para que nos les vuelva a pasar"