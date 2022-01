Christian Santos llegó casi al final de mercado de fichajes de mitad de temporada en Colo Colo. El delantero venezolano de 32 años venía de unos meses de inactividad, pero Gustavo Quinteros lo tenía en una carpeta y formaba parte de la lista de futbolistas que le interesaban.

Producto de varias situaciones no pudo sumar una gran cantidad de minutos y no logró aportar con goles al equipo albo. En la pretemporada, Santos ha mostrado no rendirse y exhibe buen nivel en los entrenamientos en la ciudad de Pilar en Argentina, demostrando sus principales virtudes: cabezazo y capacidad goleadora.

Santos va a competir por un puesto con Iván Morales, Javier Parraguez y Luciano Arriagada para resolver quién será el suplente de Juan Martín Lucero, quien llega como gran refuerzo con 15 goles en el fútbol argentino con Vélez Sarsfield el 2021.

En TNT Sports reportan que en este momento Santos está mejor considerado por Quinteros que Morales y Parraguez. Un escenario que le podría abrir posibilidades de sumar minutos en los partidos amistosos del Cacique en la pretemporada, particularmente en el Torneo de Verano 2022 ante la Universidad de Chile y Boca Juniors.

El atacante tiene contrato vigente y no han llegado ofertas, a eso se le suma su buena performance en sus prácticas, situación que de momento le está dando la opción de ser una alternativa en un semestre con Copa Libertadores, Campeonato Nacional y Copa Chile para el Cacique.