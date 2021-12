El mediocampista de 19 años aún no renueva con el Cacique. Los albos realizarán una última oferta para intentar su continuidad en una negociación compleja.

Colo Colo aún no puede asegurar a Vicente Pizarro para el 2022. Uno de los jugadores más prometedores de los sub 21 del Cacique finaliza contrato en este mes de diciembre y las negociaciones no le han resultado fáciles a la directiva de Blanco y Negro.

Uno de los factores de la negociación es el cambio de representación del futbolista. El volante de 19 años pasó a ser representado por el agente de Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel, Charles Aránguiz, Gary Medel, entre otros: Fernando Felicevich.

Marcelo Barticciotto adelantó este cambio hace unas semanas en Radio Cooperativa: "Sé fehacientemente que ya no lo representa su padre, y ahora lo representa Fernando Felicevich. La traba para un nuevo contrato es la cláusula que le quieren poner".

Esa diferencia aún no se puede solucionar. Es más, este lunes hubo reunión de directorio y, según reporta el periodista de ESPN Chile, Christopher Brandt "se le hará una última oferta de renovación a Pizarro". De acuerdo a la información del reportero, en el Cacique "culpan al representante".

Los albos tienen poco tiempo en una negociación donde las condiciones las está poniendo el agente. La preocupación en el Popular es una cláusula muy baja, situación que le permitiría al jugador salir en cualquier momento si le llega una oferta.