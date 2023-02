Colo Colo no pierde la fe en encontrar un último refuerzo que pueda dejar más tranquilo a Gustavo Quinteros de cara a la temporada 2023, en la cual los albos deberán revalidar el título del fútbol chileno y tendrán que luchar por avanzar de la fase de grupos en la Copa Libertadores.

Varios son los nombres que han sonado últimamente para recalar al Estadio Monumental, pero en total han llegado ocho jugadores a Macul: Fernando de Paul, Ramiro González, Erick Wiemberg, Matías Moya, Carlos Palacios, Leandro Benegas, Fabián Castillo y Darío Lezcano

Lo cierto es que en la dirigencia alba lamentan también las importantes salidas que tuvieron en los últimos meses, como las de: Gabriel Suazo (capitán del equipo), Gabriel Costa, Juan Martín Lucero, Óscar Opazo, entre otros.

El Cacique sufrió importantes bajas de cara al 2023 | Foto: Agencia Uno

Es por esto que Nicolás Peric, panelista de ESPN Chile, usó su espacio en el programa ESPN FShow para referirse a los jugadores que afrontarán esta nueva temporada.

"Yo siento que Colo Colo perdió, porque perdió jerarquía y los jugadores que se fueron eran demasiado importante para el sistema que ocupaba Quinteros y cómo jugaba Quinteros", arrancó diciendo el ex guardameta nacional.

"Yo en esta pasada Colo Colo trató de completar el plantel. Trajo cuatro delantero que no van a jugar los cuatro y dos defensores centrales, no sé. Yo creo que Quinteros completó el plantel y no jerarquizó el plantel", resaltó el ex Rangers de Talca.

"Ojalá él jerarquerice el plantel y sus propios jugadores porque ya lo ha hecho: le sacó su mejor versión a Lucero, le sacó su mejor versión a Costa y a Solari...Me parece que Gustavo Quinteros en el papel perdió pero su capacidad como DT debiese poder nivelar a este Colo Colo a lo que ya tenía", concluyó.