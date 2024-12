Una voltereta puede tener el caso Brayan Cortés y su salida de Colo Colo, ya que habrían aparecido trabas en su camino rumbo al Club León de México, equipo donde aspiraba dar su gran salto al extranjero.

El arquero de 29 años tenía todo listo para partir a la Fiera, incluso se había despedido de los hinchas albos a través de una historia en Instagram, explicando sus motivos para partir del cuadro popular.

Pero las últimas informaciones indican que no hay nada formal y hasta diciembre el jugador sigue siendo parte de Colo Colo, cuando termina su contrato.

Los problemas del León de México para fichar a Brayan Cortés

Así lo dio a conocer el periodista Cristián Alvarado a través de su cuenta en X (ex Twitter), donde expuso la situación en que se encuentra este fichaje, por ahora caído.

Además, comentó que en estos momentos el León no cuenta con cupos de extranjeros y debe liberar alguno para poder concretar el arribo del iquiqueño. Cabe consignar que la Liga MX permite nueve extranjeros inscritos por equipo.

“Brayan Cortés por ahora no se va al León de México. El cuadro dirigido por Eduardo Berizzo no ha presentado ninguna oferta formal por el jugador. Además, el cuadro del León no tiene cupo de extranjero”, escribió el reportero.

Los números de Brayan Cortés en Colo Colo

El Indio lleva siete temporadas en Colo Colo y desde 2019 que comenzó a ser titular indiscutido. En 2024 disputó 40 partidos, donde terminó con 18 vallas invictas. En su etapa en el Cacique tiene ocho títulos y ahora también es el golero indiscutido en la Selección Chilena.