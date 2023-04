El ex atacante de Colo Colo, Juan Martín Lucero vivió una jornada negra a nivel personal, en la que fue demandado por los 'Albos' y la pasó mal en la Copa Sudamericana

No bastó con la denuncia de Colo Colo: La jornada negra que vivió Juan Martín Lucero en la Copa Sudamericana

El delantero argentino, Juan Martín Lucero volvió a hacer noticias en las últimas horas tras lo que fue su bullada salida de Colo Colo, en la que desde el ‘Cacique’ demandaron al atacante a la FIFA por no cumplir el contrato estipulado que tenía con el club, dando vida a un nuevo capítulo para lo que es esta larga novela entre el jugador y el equipo nacional.

Tras esta situación, desde el club brasileño Fortaleza están ya al tanto de esta denuncia, en la que por parte de Colo Colo exigen más de dos millones de dólares como por compensación ante su salida del club. Los directivos del club de Brasil ni se inmutan y dejan muy en claro que la operación por la transferencia de Lucero se gestó de una forma legal.

“El deportista ejerció su cláusula de salida, realizó el pago a su ex club. Sin embargo, al parecer, no hubo aceptación de esta situación por parte de su antigua asociación. La frustración deportiva es natural, pues se entiende la importancia de este atleta", fue lo que declararon en el conjunto brasileño.

Ante este confuso escenario, el delantero argentino quería dar vuelta la página a lo que era esta situación y se enfocaba a lo que era el segundo partido que debía afrontar el Fortaleza por la Copa Sudamericana, en la que su equipo se encontraba en Argentina para medirse ante San Lorenzo por la segunda fecha del grupo H.

Lucero celebró con sus compañeros la victoria en Argentina | Foto: Instagram

El día pareció ser negro para el ‘Gato’, quien fue titular en este compromiso y tuvo que salir sustituido a los 18 minutos por Silvio Romero. ¿La razón? El ex delantero de Colo Colo salió con molestias físicas en su muslo derecho, si bien aún no ha salido ningún reporte oficial del club sobre su lesión, el jugador no estaría apto para el segundo partido de su equipo en el Brasileirao este fin de semana.

Para apaciguar de cierta forma su tormentosa jornada, Lucero celebró la victoria de Fortaleza, quien dio el gran golpe y consiguió imponerse por 2-0 ante el conjunto argentino, quedando como líder del grupo H con puntaje perfecto.

Este triunfo fue histórico para el elenco brasileño, quien dentro de su historia logró su primer triunfo internacional en suelo argentino, algo que celebraron a concho en los camarines y en donde a Juan Martín Lucero se le vio contento en las redes sociales, inmortalizando una gran foto grupal junto a todo el plantel.