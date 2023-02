Juan Martín Lucero no la pasa bien en Brasil y acumula tres partidos sin convertir un gol con la camiseta de Fortaleza.

No levanta cabeza: Fortaleza vuelve a caer y a Juan Martín Lucero le siguen lloviendo las críticas por su rendimiento

Juan Martín Lucero no la pasa para nada bien en su estadía en Fortaleza de Brasil. El ex Colo Colo tuvo su tercer encuentro en el cuadro de Juan Pablo Vojvoda, aunque no suma buenos resultados: ahora terminó cayendo por 2 a 1 ante Ceará.

Vale recordar que en el último partido, el atacante argentino partió desde el arranque pero su equipo terminó cayendo por 2 a 0 en su visita al ABC, siendo esta la primera derrota de la temporada para el cuadro del ex DT de Unión La Calera.

Lucero sigue sin convertir con la camiseta del Fortaleza | Foto: Instagram

Lo cierto es que el Gato en esta oportunidad entró a los 67 minutos de partido por el delantero brasileño Pedro Neves Rocha. A pesar de ingresar, el ‘Gato’ no estuvo exento de críticas y los hinchas del ‘Tricolor do Pici’ ni lo dudaron para dar a conoce su descontento por el rendimiento del que mostró en la derrota ante su rival de turno.

"Pagamos 5 millones, peleamos con Colo Colo, peleamos con la FIFA, contratamos un banco de abogados y ¿El tipo hace esto aquí?", declaró un hincha de la escuadra brasileña en Twitter, comentario que fue acompañado por un video en donde se ve a Lucero estando solo frente al arco,pero no pudiendo controlar un balón y desperdiciando una gran chance para igualar el marcador.

Los hinchas del conjunto Popular no tardaron en ir al tuit para burlarse del ex Independiente de Avellenada, jugada que sacó más de una risa entre los forofos albos.

Hay que tener presente que el capítulo entre Lucero y el cuadro de Macul está lejos por terminar y la dirigencia de Blanco y Negro han recalcado que acudirán hasta las últimas consecuencias por este polémico caso.

MIRA EL COMENTADO VIDEO: