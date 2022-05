Colo Colo no quiere perder mucho tiempo en lo que es la posibilidad de sumar nuevos nombres. Uno de los que comenzó a surgir en las últimas horas fue la posibilidad del atacante uruguayo Octavio Rivero, quien se encuentra sin club en la actualidad tras su salida de Unión La Calera donde sufrió con la rotura del ligamento cruzado.

Instancia en la cual el futbolista conversó con AS Chile al respecto de esta posibilidad y se le preguntó sobre la opción de volver al Cacique, la cual descartó de forma tajante producto de que está en negociaciones para arribar a un nuevo club.

“No, no sé nada. Me enteré por redes sociales. La gente me muestra mucho cariño por ahí, me escribe mucho, y obviamente yo agradezco, porque significa que cuando estuve ahí hice las cosas bien”.

No obstante, más en detalle, el delantero dio a conocer que “Sí, yo siempre dije que a mí me encantaría volver a Colo Colo. Fue un lugar donde me sentí muy cómodo, muy bien, y pudimos ganar muchas cosas. Me fue muy bien en lo personal y en lo grupal”.

Octavio Rivero en Unión La Calera. (Foto: Agencia Uno)

Eso no fue todo, dado a que además expresó que “Por ahí fue el lugar donde más crecí como jugador. Y no solo haciendo goles, que obviamente es importante para el delantero, sino que también en muchos aspectos del juego”.

En esta misma medida, el goleador apuntó que “Pude ayudar al equipo a lograr todo lo que logramos. Siempre estoy agradecido con la gente que me muestra el cariño y ojalá que algún día pueda volver y repetir o mejorar lo que hice”.

Confesó que conversó con Gustavo Quinteros

Dentro de las situaciones que se generaron al respecto surgió la opción de volver a la institución hace algún tiempo atrás, en la cual apuntó a que conversó con Gustavo Quinteros y se le presentó el proyecto del club.

“Muy bien. Yo hablé con él hace como un año, justo antes de ir a Unión La Calera, y ahí me comentó todo el proyecto... La verdad es que vi que ahora que está bien, y me alegro mucho por él y por el equipo, por los jugadores, ya que tengo varios amigos”.

Además, agregó que “Me pone contento que a Colo Colo le vaya bien y me gusta que eso también pase en la Copa, porque eso representa al club y al país. Ojalá que pueda salir campeón del torneo y llegar lo más lejos posible en la Copa”.