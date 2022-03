Joan Cruz no ha podido debutar con Colo Colo en este Campeonato Nacional 2022 producto de algunas complicaciones físicas que lo han alejado de las citaciones.

Colo Colo volvió a los entrenamientos pensando en su próximo partido del Campeonato Nacional. Los albos quieren sumar su tercera victoria consecutiva del certamen, pero enfrente tendrán a un complicado rival y sorpresivo en el inicio del torneo como lo es Palestino, quien recién en la fecha anterior terminó con el invicto sumando su primera caída.

Uno de los grandes ausentes que ha tenido el equipo comandado por Gustavo Quinteros es el joven talentoso Joan Cruz. El centrocampista no ha podido debutar con la camiseta del Cacique durante esta temporada, producto de que ha sufrido con algunas complicaciones físicas que lo han alejado de las citaciones en los partidos del fútbol chileno.

El preparador físico del cuerpo técnico albo Hugo Roldán conversó este miércoles con Al Aire Libre en Cooperativa, donde dio a conocer que el futbolista se sumará y se reintegrará al plantel para comenzar a trabajar en la parte física.

“Vino de la selección chilena con un pequeño desgarro y ahora está en recuperación. Esta semana se reintegra a la parte física y esperemos que evolucione para insertarse otra vez en el grupo y pelear un lugar, que en su momento lo tuvo”.

Pero ese no fue el único punto que tocó, debido a que también se tomó el tiempo para explicar las dolencias que ha presentado Pablo Solari durante la semana previa al partido con Deportes Antofagasta y que lo tuvieron al borde de perderse el partido.

“Él tiene una pisada diferente, se le sobrecargan los aductores. No es para preocuparse, sino que para ocuparse. Es un tema preventivo. No es una lesión. Hay que fortalecer las zonas que se sobrecargan. Lo que hacemos es prevenir una lesión. No tiene pubalgia”.

Colo Colo visitará a Palestino en el Municipal de La Cisterna, en uno de los duelos atractivos que tendrá la séptima fecha del Campeonato Nacional durante este fin de semana.