Pablo Contreras muy afectado por la partida de Arturo Jáuregui: "Se me fue un grandísimo amigo"

El sábado 25 de marzo, Pablo Contreras en representación del Colo Colo de todos los tiempos conversó con Bolavip dando a conocer el estado crítico de salud que afectaba a uno de los suyos: Arturo Jáuregui.

El pueblo albo se puso en alerta y, además de la preocupación que manifestaron los hinchas por redes sociales y otras manifestaciones, Carlos Caszely, uno de los ídolos de la institución, lo visitó en su casa el lunes recién pasado, dando cuenta de lo mal que lo estaba pasando el querido "Chico".

Confirmado el deceso del destacado ex futbolista, el mismo Contreras no pudo aguantar quebrarse ante el suceso. "Estuve muchos minutos sin entrar en razón cuando supe la noticia, lo único que puedo decir es que estoy muy agradecido de haberlo conocido, se me fue un grandísimo amigo", indicó.

Agregando que "la última vez que lo vi no estaba bien, y dentro de la ingratitud del ser humano uno quería verlo bien, y esto es un golpe tremendo, en la mañana de ayer me dijeron que lo habían ingresado, luego la noticia, no pude contener las lágrimas".

Arturo Jáuregui falleció este jueves

Pablo Contreras llama a la reflexión asegurando que "estas enfermedades no respetan a nadie, y hay que intentar empatizar, estar cerca de la familia, están sufriendo mucho, reitero, es una pérdida tremenda".