Desde que el vocero de Colo Colo de todos los tiempos comunicó el difícil momento que atraviesa Arturo Jauregui, muchos de sus ex compañeros y otros referentes del club, se pusieron en alerta.

Pablo Contreras visita junto a Carlos Caszely a ex Colo Colo que está muy delicado de salud: "Me emociona mucho su carácter"

Pablo Contreras en representación de Colo Colo de todos los tiempos, comunicó el último sábado que uno de los suyos, Arturo Jauregui, estaba muy delicado de salud y que se estaban organizando como compañeros para apoyarlo en este duro momento.

Unos días después de la triste noticia, el propio ex defensa del Cacique cuenta que pudo visitarlo, y que no lo hizo solo, si no en compañía de uno de los máximos ídolos albos.

"Ayer, con don Carlos Caszely y Joaquín Buzeta tuvimos la posibilidad de estar con Arturo, de compartir con él, reírnos un poco de la vida que nosotros vivimos dentro de las anéecotadas futbolísticas. Está en una situación compleja Arturo y ayer me emocionó sinceramente, lo quiero mucho, lo aprendí a conocer. Crecí viéndolo jugar y para mí fue un honor encontrármelo en Colo Colo de todos los tiempos", comienza su relato.

Agregando que "generé una amistad tremenda con él, lo quiero, lo adoro. No sé si llamarlo papá o hermano mayor, pero en este momento complejo es cuando se ven realmente las amistades y la parte emocional de los futbolistas. Ahí, sería ideal poder seguir acompañándolo. Me emocionó mucho el carácter que tiene Arturo tal cual como cuando lo conocí".

Pablo Contreras visita a Arturo Jauregui junto a Carlos Caszely (Archivo)

Contreras cuenta que Jaureguí "sigue esforzándose por seguir dándole batalla a una situación bien compleja que está viviendo y somos nosotros los encargados en poder ayudarlo, poder entregarle un saludo, un mensaje. Sé que a veces no desea charlar, las visitas son muy esporádicas y muy pocas, pero nos mantenemos en contacto por intermedio de la familia, ellos nos van contando que situación va pasando día a día. Tiene su propia enfermera y nos quedamos muy tranquilo con do Carlos y don Joaquín ayer en la visita y mucho más Arturo que le pudimos sacar una sonrisa dentro de los dolores o problemas que le pueda estar generando la enfermedad".

ver también Astengo golpeado por estado de salud de Arturo Jauregui

Pablo Contreras al referise a la dura enfermedad que se ve enfrentado Jauregui, aclara que "es una metástasis. Es una situación compleja, muy compleja. Las tallas están a flor de piel. No cambió nada, no ha cambiado en nada durante las 2 ó 3 horas que estuvimos con él. Historias antiguas, historias en el tiempo real en los cuales nos emociona y nos hace entender también de lo lindo que es la vida, de lo lindo que nos entregó en términos personales y deportivos. Naturalmente, la familia quedó súper contenta y mucho más Arturo, quien nos pudo recibir en su casa y compartir un momento grato agradable y esperemos haberle sacado esa enfermedad por ese tiempo".