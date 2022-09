Pablo Mouche tuvo un paso agridulce por Colo Colo, en donde empezó con el pie derecho y, después, el mal nivel del equipo lo llevó a una irregularidad donde terminó peleando el descenso y salvándose en un partido de promoción ante la Universidad de Concepción.

En su paso por el Cacique, Mouche se caracterizó por ser un ‘peso pesado’ en el camarín albo junto a otras figuras como Esteban Paredes y Agustín Orión, entre otros. Pero el ahora jugador de Barracas Central también tiene un lado más enternecedor que dejó al descubierto en diálogo con Dale Albo.

El ex Boca Juniors, quizás sin darse cuenta, jugó un papel fundamental en el inicio de la carrera profesional de Pablo Solari y relata: “Solari llegó, compartí tres o cuatro peses y pegamos muy buena onda desde el comienzo. Pasó navidad y año nuevo con mi familia porque estaba solo”, recordó en diálogo con Dale Albo.

Mouche recordó los inicios del Pibe Solari en Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

En esa misma línea, Mouche aseguró sentirse privilegiado por la mano que le extendió al ‘Pibe’ en sus inicios: “Me gustó mucho ayudarlo porque es un pibe que le gusta escuchar. Para mí fue un gusto ayudarlo, fue un gusto darle una mano para que no se sienta solo y estuviera acompañado. Le gusta mucho escuchar, crecer, que no se relaja, que no se queda con un buen momento que está pasando. Es un pibe muy sano, que me gustó mucho conocer y que obviamente le deseo siempre lo mejor porque se lo merece”, complementó.

Mouche, incluso, le dejó un cariñito en el último compromiso entre Rive Plate y Barracas Central que tiene al Pibe entre algodones: “En una fuimos a chocar y lo jodí un poquito porque el viejito de 35 años lo movió y le dije ‘viste que no estoy tan viejo, no estoy tan mal viste, estoy fuerte todavía (ríe)’. Soy un lateral más acá, un lateral izquierdo con proyección”.

ver también Gallardo optimista con la presencia del Pibe Solari ante Boca Juniors

Si bien la presencia de Solari el domingo ante Boca Juniors es una incógnita, Marcelo Gallardo se mostró confiado en que pueda estar en un partido donde Mouche no le desea lo mejor esta vez: “Yo soy bostero a morir y esperando el partido del domingo, seguramente en casa con un asadito”, cerró.