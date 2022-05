Colo Colo viene de caer frente a River Plate en la Copa Libertadores en uno de los partidos importantes que tiene el Grupo F. Omar Carabalí debió ingresar en reemplazo de Brayan Cortés quien sufrió un fuerte choque en un balón dividido, por el cual el portero de recambio y que no tenía muchos minutos en cancha debió asumir una gran responsabilidad.

En aquel compromiso el portero sufrió con una mala decisión que terminó en la conquista de Matías Suárez para abrir el marcador del elenco millonario, el cual le permitió manejar de buena manera los últimos minutos de partido a pesar de que el partido se disputó en todo momento con mucha intensidad.

No obstante, el padre del arquero de Colo Colo conversó con RedGol respecto a lo que vivió su hijo en este partido. “Está bien, lo que pasa es que el contexto que le tocó no era fácil. Ahora que sabe que va a atajar y va a estar con las pilas puestas, está más tranquilo”, daba a conocer.

No fue lo único que destacó producto de que además dio a conocer que siempre le está dando consejos, considerando que también fue futbolista defendiendo las camisetas del Barcelona y el Emelec en Ecuador.

Omar Carabalí sumó minutos en derrota de Colo Colo frente a River Plate. (Foto: Agencia Uno)

“Le doy consejos, sé que hay estrés antes y después del partido. Pero ya está grande, tiene 24 años. Yo le corregía errores viendo los partidos, los que repetían en la Sub-18 y Sub-20. Pero ahí era titular. Siendo suplente qué le puedo corregir, si no ataja”.

Sobre el error que cometió su hijo en la jugada ante River Plate, el padre del futbolista comentó que “Más que mala suerte, para mí en el fútbol uno tiene milésima de segundos para tomar decisiones. Como jugador de campo erras un pase y no pasa nada. Como arquero, el error es un gol. Le pasó por el hecho de no estar jugando, ahí uno no decide bien”.

Finalmente, contempló que “Yo jugué 8 Copa Libertadores y le dije a él que la diferencia de jugar torneo nacional con enfrentar a otro tipo de jugadores, que son a nivel de selección, es grande. Quizás cometía ese error en el torneo nacional y no pasaba nada, pero River tuvo dos y se las hicieron”.

Gustavo Quinteros tiene la duda en el arco sobre la presencia de Brayan Cortés u Omar Carabalí para el duelo del jueves, donde Colo Colo debe enfrentar como visitante a Alianza Lima en la cuarta fecha de la Copa Libertadores.