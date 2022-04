Ítalo Díaz, ex futbolista, padre de Paulo y Nicolás tuvo un lindo despertar porque anoche pudo ver in situ jugar a su hijo mayor defendiendo la camiseta de River Plate ante Colo Colo y ver como ha evolucionado ganándose una camiseta de titular en el equipazo que tiene Marcelo Gallardo.

Chocho antendió el teléfono de Bolavip y sorprendentemente antes de hablar del buen rendimiento de su hijo, se refirió al nivel que mostraron los albos ante un rival que en el papel iba a ser muy difícil y lo fue.

"Me gustó Colo Colo porque no tuvieron la actitud que muestran en el campeonato nacional, eso de andar tirándose, este es el Colo Colo que uno conoce y si juega así como esta noche, va a salir campeón tranquilo acá en Chile, nunca se achicó, no soy hincha pero este es el Colo Colo que queremos ver, que va, que mete, que no busca excusas para ganar", afirmó de entrada.

Agregando que con la intensidad y ganas que pusieron los dirigidos por Gustavo Quinteros le alcanza fácil para dar la vuelta este año en Chile.

Sobre el partido en sí, el ex defensa cree que "no sé si estaba para Colo Colo por las veces que llegó River, quizás para un empate, pero ellos marcan la diferencia en una o dos jugadas y chao".

Respecto al nivel de su hijo, Ítalo cuenta que "a Paulo lo vi bien, lo que pasa es que siempre he dicho que no porque sean mis hijos no lo voy a criticar, si andan mal se los digo. Una o dos pelotas enganchó hacia adentro y ahí vino un tiro libre, en otros partidos lo hace, esta no, digamos que malo no es porque a él le sirve para saber que en vez de jugar al medio, puede jugarla larga".