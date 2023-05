"Para mí es clásico": Sebastián Vignolo no duda sobre la condición del duelo entre Colo Colo y Boca Juniors

Colo Colo y Boca Juniors vuelven a verse las caras este miércoles por Copa Libertadores, torneo en donde no se enfrentan desde la edición 2008 cuando ambos equipos ganaron sus respectivos duelos como local.

Sin embargo, al otro lado de la Cordillera aún recuerdan el partido de ambos equipos en 1991, cuando el Cacique eliminó al Xeneize en semifinales en un partido marcado por serios incidentes en el campo de juego.

"¿Se acuerdan aquel partido? Terrible. ¿El perro que mordió a Navarro Montoya?", fue un comentario sobre aquel encuentro de Sebastián Vignolo en el programa F90 de ESPN Argentina.

El relator no se quedó ahí y no dudó de la condición del partido de esta noche: "Juega Boca contra Colo Colo, partido por más que diga Marcelo Espina que el Colo Colo de ahora no es el de antes, que tuvo una merma en su rendimiento. Para mí Colo Colo-Boca es partido grande, siempre", lanzó el conductor del programa.

El último duelo entre Boca y Colo Colo fue un amistoso en el verano del 2022 | Foto: Photosport

"Para mí Colo Colo-Boca se transformó en un clásico", aseveró el 'Pollo' Vignolo en el programa que tuvo entre sus panelistas al ídolo albo Marcelo Espina, a quien lo calificaron entre bromas como el 'Román Riquelme' de Colo Colo.

Por último, su compañero Federico Bulos quiso complementarlo: "Hay una pica entre ambos, lástima que no puede estar el estadio repleto por estar [las tribunas] clausuradas".