Maximiliano Falcón está en la cornisa en Colo Colo. Su vehemencia y sus expulsiones tienen cansado a Gustavo Quinteros, quien públicamente dejó en claro que el Peluca sí tendrá un castigo deportivo interno, luego de su expulsión que le trajo dos fechas de castigo ante Everton. En esa posición, en las últimas horas, el DT del Cacique proyecta a Matías de Los Santos para que debute en el fútbol chileno y en la zaga alba.

Sin duda, la medida de Quinteros en borrar a Falcón causa extrañeza y, por ello, el periodista de Radio Cooperativa, Patricio Muñoz, ahondó en la situación y cree que el técnico de Colo Colo erró el camino al hacer pública la medida que tomará con el uruguayo pensando en el Superclásico y en el futuro del equipo en el Torneo Nacional.

"Que él (Quinteros) persevere o lleve adelante un llamado de atención que yo pienso que fue un error. No sé si Quinteros lo asumió así o alguien se lo hizo ver de esa forma. Hacia fuera, comunicacionalmente, parece un error. La rudeza que tuvo con Falcón , que no ha tenido con otros jugadores, la pudo canalizar de mejor manera", dijo Muñoz.

Además, el periodista agregó que: "a esta altura, que esto ya pasó, yo creo que eso debería estar asumido en Colo Colo. En ese sentido, no lo veo a Falcón como castigado como medida disciplinaria interna y que Colo Colo no lo alinee por eso. Quinteros ya ha dado luces que eso sería asi y me reservo la duda hasta el final".

Maxi Falcón sigue sembrando dudas en Colo Colo y no se sabe si volverá a ser titular (Guille Salazar)

ver también La lucha uruguaya en Colo Colo: Mati de Los Santos le muestra los dientes a Falcón

Muñoz cree que Colo Colo sí debe afinar el libreto y cambiar cosas, para que el Popular vuelva a estar en los lugares de avanzada de la Primera División y, además, le sorprendió mucho el rendimiento de varios jugadores del mediocampo.

"Yo creo que hay muchas cosas para ajustar. Sacando el tema defensivo pensé que podría estar en sus planes modificar, porque el equipo dejó dudas defensivamente y no se le puede achacar todo a los cuatro de atras y ni al arquero. No fue un partido para sacar conclusiones felices respecto a la evolución de Vicente Pizarro, que viene volviendo después de una lesión. Lo sometieron a esta prueba y el solo no iba a ser el equilibrio de Colo Colo o tener esa capacidad de reamarse, que necesitó Colo Colo en ese partido. No se la dio y uno lo entiende por esa situación de retorno.

Asimismo, Muñoz cree que pensando en Magallanes, Colo Colo sí "podría darle una vuelta al equipo y me sorprende si es que el lema es repetir equipo".