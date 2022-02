Patricio Yáñez analiza las falencias de Colo Colo en su empate 1-1 ante Audax Italiano en el estadio Monumental. "No creo que sea sólo el problema del último pase, va más allá", avisa el comentarista en Deportes en Agricultura.

El exfutbolista que destacaba por la banda, considera que los rendimientos de los punteros no fueron buenos en la tercera jornada del equipo albo en el Campeonato Nacional 2022: "Dentro de lo que señalaba el técnico que coincidíamos, si había una problemática profunda en eso (puntada final), pero también los rendimientos, lo de Solari hoy es llamativo, no es por cargarle a él la mano o responsabilizarlo de todo, pero una cuota importante tienen los jugadores que desequilibran, Costa-Solari".

En ese aspecto ve como el más afectado al centrodelantero del equipo, Juan Martín Lucero: "Quedó demostrado que es un jugador como todos los 9, la mayoría de los goleadores si no lo alimentas...".

Yáñez asegura que el Pibe debió ser reemplazado: "Tanto en La Serena pudo haber estructurado un resultado 3-0 y haberlo ganado el partido, hoy día también pudo haberlo hecho. Independiente que llega un momento que si te llegan a empatar o no marcas la diferencia, los equipos te saben jugar. Más que el equipo rival, Colo Colo va perdiendo consistencia, la tozudez de Solari en el día de hoy, insistía, insistía un jugador que lo corrigen, le dicen 'para, toca, desplazate sin balón, vas a sacar más ventaja, cuando llevas el balón eres más lento y predecible, toca y busca' ¿Cómo lo solucionas? el técnico tenía que haberlo cambiado, pero lo matas, prefiere sacar a un hombre de experiencia que tampoco estaba jugando bien (Costa), el cambio era Solari, pero te queda en la mente si se mandaba una jugada como contra la U de Conce".

El mundialista de España 82 considera que en la lucha por el título, la UC tiene un elenco más sólido: "Católica tiene mejor plantel, Paulucci ve la banca y dice 'tengo a Orellana, un tipo que estuvo 20 años en Europa jugando, tengo Buonanotte, al Catuto Rebolledo, a (Cristián) Cuevas que lo acabo de contratar, a (Yamil) Asad, (Lucas) Melano, a Felipe Gutiérrez, el plantel de Católica puede jugar las tres competiciones sin ningún problema, el tema es que Colo Colo tiene menos plantel".

"Hasta hace un par de fechas pensaba que Colo Colo era el equipo que mejor jugaba,, el mejor once, por todo lo que había hecho en la pretemporada, en la Supercopa frente a Católica, ante Everton, por los primeros 30 minutos ante La Serena, pero todo esto al final no acabó en buen puerto para el cuadro de Gustavo Quinteros", desarrolla.

El histórico exjugador siente que el Cacique tenía para ganar sus dos compromisos: "Frente a Serena pudo haber quedado 3-0, 4-0, en el peor de los casos 2-0, pero los partidos cambian. No es que Colo Colo no llegue, cuando no consigue la diferencia involuciona, lo que pasó con Serena que creció, mejoró futbolísticamente y le empató comenzando en la segunda mitad. Lo de hoy no fue bueno fue un partido friccionado, sin continuidad, sin luces", remata.