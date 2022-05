La igualdad conseguida por Colo Colo ante Alianza Lima en tierras peruanas dejo un gusto amargo en el plantel e hinchas del Cacique, debido a que en gran parte del juego el conjunto nacional fue completamente superior a su rival, pero aquello no lo pudieron replicar en el marcador.

Ante aquello, el ídolo Albo y hoy comentarista Patricio Yáñez reflexionó en Radio Agricultura a lo que le dejó esta igualdad del conjunto de Gustavo Quinteros ante los Íntimos, dejando en claro que este resultado obtenido en Perú puede complicar la clasificación de Colo Colo a la próxima ronda.

“Me parece que con este resultado pone en riesgo una clasificación que tenía asegurada, no digo que no vaya a clasificar o que perdió las chances, pero la deja abierta. Con siete unidades a la espera de lo que pueda hacer Fortaleza que tiene que jugar con Alianza en Lima y de conseguir una victoria allá, la cosa se empieza a complicar y tienes que afrontar el último partido con obligaciones, sin haber tenido porque llegar a esta situación”, inició expresando Yañez.

Desglosando de forma general este partido, el hoy panelista explicó que en la segunda parte del encuentro el Cacique siguió dominando las acciones, pero que fue decayendo en el aspecto físico debido al gran desgaste que realizaron a lo largo del encuentro.

Colo Colo no pudo imponerse ante Alianza Lima | Foto: Agencia Uno

“Colo Colo tuvo 20-25 minutos del segundo tiempo en donde también generó y marcó la diferencia, después ya fue perdiendo la fuerza. No esa fuerza en el aspecto físico, sino que la colectiva. Opazo entró a pasar menos, lo mismo para Suazo, ya venía el cansancio. Fue un partido muy exigente en la respuesta física”, indicó finalizado el partido.

Finalmente, Yáñez expresó que Colo Colo jugo de buena forma este partido, pero que esto de nada sirve si se traspasa al marcador y no te impones ante tu rival, dejándole un recado a que este punto debe mejorar de cara a los próximos duelos.

“Colo Colo jugó bien, pero también tiene que tener una mirada crítica. Si jugaste tan bien como lo dices ¿Por qué no ganaste? Entonces ahí hay que encontrar la falta de gol. Uno dice Lucero perdió, perdió, pero si Lucero las metiera todas no estaría jugando en Colo Colo, estaría seguramente jugando en el fútbol argentino o en México. Fue una tremenda farra de Colo Colo”, cerró.