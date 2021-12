Patricio Yáñez dio a conocer una información durante este martes sobre quien sería el próximo 9 de Colo Colo para el 2022. En el programa de ESPNF90 Chile, el ex seleccionado chileno aseguró que Paolo Guerrero iba a ser el nuevo delantero del Cacique de cara a la próxima temporada.

Es que muchos medios replicaron la noticia entregada por el ex atacante e hicieron eco de tan bombástico aviso. Sin embargo, todo se trató de una broma por la celebración del Día de Los Inocentes.

Fue el mismo comentarista que durante este miércoles salió a aclarar la situación en el programa AM de Deportes en Agricultura, donde apuntó a que no va más allá a una de las tantas bromas que se realizan en un día como este entorno al fútbol.

'¿Ayer qué día era? comenzó diciendo Yáñez. A lo que sus compañeros en el estudio de Deportes en Agricultura le respondieron 'Día de los inocentes'. En ese momento, el ex seleccionado chileno dijo 'eso era todo".

"Pero no le pongan color, si es ponerle un poco de humor a la vida, tan graves. Eso es todo, sentido del humor, que tanta falta nos hace en este país. En todo caso, el informante me envía esta noticia en la tarde, yo le respondo 'no te lo puedo creer ¿lo puedo decir al aire?' y me dice 'No, caíste Gilberto. Día de los inocentes", cerró Yáñez.

Pues así, termina todo el tema que vinculaba al delantero peruano con el cuadro albo, donde quizás más de algún hincha se ilusionó con la llegada del jugador de 37 años al Estadio Monumental.