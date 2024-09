La selección chilena cayó de manera inapelable ante Argentina por tres tantos a cero y compromete cada vez más, su posible clasificación a la Copa del Mundo del año 2026.

Fue un mal estreno de Ricardo Gareca en las eliminatorias sudamericanas como DT de La Roja y sobre todo porque el gol no llega y más aún, las críticas recaen en este caso, al atacante Eduardo Vargas.

Fue así, como Danilo Díaz en Los Tenores instó al Tigre a variar su estrategia, que en Perú le pudo resultar, pero acá no. “Desde ya con todo lo que ha venido pasando desde la Copa América hasta ahora, el formato que traía Gareca desde Perú con dos volantes más retrasados y los tres más adelantados para atacar, porque Chile cuando defiende es con un 4-4-2, creo que necesita un maquillaje”, propuso el Tenor del Pueblo.

¿Y por qué no le funciona acá? La respuesta fue simple y es que Chile no tiene a un Paolo Guerrero. “No tenemos ese punta, no tenemos a ese Paolo Guerrero que se las arregla solo arriba, no lo tenemos. Me parece que sería necesario una opción de tener un segundo delantero que juegue cerca de Vargas que es el 9 que ha elegido Gareca”, afirmó Díaz.

Danilo Díaz: “Tiene que jugar El Gringo”

El periodista, a diferencia de otros, no pide sacar de lleno a Turbomán, si no que variar el sistema de ataque y en ese sentido, ya realiza su propuesta. “Alguien que esté más cerca de él, que vaya a la pelea y eso no significa que Palacios vaya a jugar en esa posición, él podría jugar más retrasado”, sentenció.

¿Y quién debería jugar cerca de Vargas? El periodista entregó la respuesta. “Por las características de Vargas, de Osorio y de Dávila que son jugadores livianos, nos hace falta un segundo punta que esté cerca de Vargas. En ese sentido, el Gringo, pues y como lo ocupó Lasarte, del centro a la izquierda”, cerró Díaz.

Díaz propone a Brereton como compañero de Vargas (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de La Roja?

Este martes 10 de septiembre a las 18 horas, la selección chilena recibirá a Bolivia por la penúltima fecha de la primera rueda de las clasificatorias sudamericanas.