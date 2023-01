Colo Colo si quiere dar que hablar este 2023 necesita nombres de importancia como fichaje. Por ello, el club estaría interesado en sumar al extremo Christian Cueva, mientra que volvió a trascender el nombre de Paolo Guerrero, quien fue ofrecido hace varias semanas al fútbol chileno como dijo ayer Bolavip. Ambas situaciones son disímiles y el comentarista deportivo Eddie Fleischman entregó varios datos desde Perú.

Cueva viene con regularidad actuando en el Al Fateh de Arabia y Aladino quedó libre por temas económicos, mientras que el Depredador Guerrero no aportó nada en el Avaí de Brasil que perdió la categoría en el Brasileirao.

Fleischman fue tajante a la hora de colocar fichas a Cueva, quien registra un paso por la Unión Española, mientras que tiene serios reparos con Paolo Guerrero y su posible arribo al Estadio Monumental.

"La realidad de los dos jugadores es distinta. Cueva quedó libre por problemas económicos en el club de Arabia Saudita donde estaba jugando. Él, es un jugador que en la segunda mitad de su carrera y desde que estuvo bajo las órdenes de Ricardo Gareca enderezó su carrera y su conducta. Tiene todavía un rollo de talento y de aporte futbolístico que entregar. Sin duda alguna sería una gran incorporación para Colo Colo pensando en la Copa Libertadores y en el fútbol chileno", explicó sobre Cuevita.

En tanto, el periodista por Guerrero dijo que "tras su operación, Guerrero nunca volvió a estar al ciento por ciento. La rodilla nunca lo dejó de incomodar. Cuando llegó al Avaí jugó poco, no tuvo aportes ni en gol ni en asistencias y más allá de lo sentimental, hoy me parece que la posibioidad de aporte es reducida".

Paolo Guerrero no viene con buenos antecedentes para fichar en Colo Colo (Getty)

Fleischman, quien pertenece a Willax Televisión en Perú, entrega lapidarios antecedentes sobre el estado del exjugador del Bayern Münich y el Flamengo. Le da datos a Blanco y Negro sobre su actual presente en lo físico.

"Sigo teniendo serias dudas de cómo está físicamente Guerrero. Si logró recuperarse de su rodilla o no. El hecho de no tener continuidad me hace pensar que el estado óptimo no volverá nunca más. Si tuviera que aconsejar a la dirigencia de Colo Colo, Cueva puede ser un gran aporte, mientras que a Guerrero hay evaluarlo bien médicamente, hacerle pruebas físicas exhaustivas en la rodilla antes de tomar una decisión", manifestó.