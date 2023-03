Colo Colo despidió a Esteban Paredes a lo grande y cerró la jornada con un sólido triunfo ante Colón de Santa Fe por 2-0, donde Maximiliano Falcón se anotó con un gol en la victoria alba frente al sabalero.

Es precisamente el Peluca quien ha estado en el ojo del huracán en el Cacique, toda vez que Gustavo Quinteros decidiera prescindir de él tras su ridícula expulsión frente a Everton de Viña del Mar hace un par de semanas.

De ahí en más, Falcón se perdió dos partidos por suspensión y, en los otros dos compromisos frente a Universidad de Chile y Cobresal, el estratega albo decidió no alinear al uruguayo y en su lugar puso a Matías de los Santos.

Pillo Vera se la juega para que Falcón vuelva a ser titular. | Foto: Agencia UNO

“Él salió siendo titular del equipo y durante muchos partidos él fue importante para el equipo. Se ve que tiene ganas, que está picado porque está afuera”, confidenció en diálogo con Bolavip Chile, Jaime ‘Pillo’ Vera.

El histórico albo le pide a Quinteros que abra los ojos con Peluca: “Se nota que es un tipo que no baja los brazos, está, él quiere estar. No sé por qué está afuera, pero el rendimiento de los defensores de Colo Colo no ha sido bueno y tiene que tener la oportunidad de jugar”, aclaró.

El Cacique no tendrá descanso y el próximo sábado tiene que ponerse al día en el Campeonato Nacional 2023 enfrentando al líder Huachipato en el sur del país, compromiso donde Quinteros y compañía necesitan un triunfo si no quieren quedar relegados en la medianía baja de la tabla.