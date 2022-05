Colo Colo cerró la primera rueda del Campeonato Nacional 2022 como campeón de invierno, aunque por diferencia de goles con Unión Española y Ñublense, rival que no pudo superar ayer en el Estadio Monumental y solo cosechó una amarga igualdad sin goles.

El equipo de Gustavo Quinteros hace un par de partidos que viene a la baja y, si la semana pasada no pudo abrochar su paso a los octavos de final de Copa Libertadores, ahora tenía una inmejorable opción de quedar solitario en la punta, pero no pudo concretarlo.

Bolavip Chile quiso saber la opinión de Ricardo Mariano Dabrowski, ex campeón de América con Colo Colo sobre el bajón futbolístico y el ex jugador no tuvo problemas en decir que “El tema es que hay una serie de situaciones, porque efectivamente posterior al partido con Alianza Lima, que lo pudo haber ganado cómodamente, termina empatando y hasta lo pudo haber perdido, empiezan a sucederse situaciones”.

El Cacique cerró la primera rueda con amargo empate ante Ñublense. | Foto: Agencia UNO

“Hay cuestiones que decantan en que hoy Colo Colo tiene lesionados, lesionados serios porque son con cirugía y eso ya implica que no es solamente el periodo de recuperación. Too ese combo muestra un poco que, para enfrentar una competencia nacional e internacional a alto nivel, hay que asumir que eso genera un desgaste, situaciones y lesiones. ¿Qué pasa? El nivel de preocupación de los otros equipos en el fútbol chileno cuando van a competir internacionalmente sufre un desgaste extra que no les pasa a otros equipos de Sudamérica”, complementó.

Bajo esa misma línea, Dabrowski señaló que “Eso muestra que el nivel de competencia local no está a la altura el resto de los países. No es que no pueda haber lesionados o suspendidos, pero cuando hay un nivel parejo en cuanto a plantel, el que entra tiene que rendir al mismo nivel e incluso a veces mejor que los titulares, eso es un plantel competitivo”.

ver también Abogado ecuatoriano quiere echar a perder el asado

En el cierre, el ‘Polaco’ le hizo un tirón de orejas a los que declaran que se quieren ir: “Yo he leído algunas declaraciones de jugadores que si juegan, se quieren ir. Cuando pasa eso es un problema porque afecta directamente al rendimiento. Hubo muchas cosas externas después del partido con Alianza que incidieron, quizás los jugadores llegaron al máximo rendimiento y después empezaron a bajar. Es multicausal todo, pero yo lo lamento porque Colo Colo tiene el campeonato ahí, espero que no se escape esta vez”, cerró.