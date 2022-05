Marcelo Vega no quedó para nada conforme con el nivel de Colo Colo en la derrota 4-0 ante River Plate. El mediocampista de Francia 98 reconoce que el equipo estuvo en partido en el primer tiempo, pero también enfoca su análisis en los errores defensivos, la falta de generación de ocasiones y en no concretar las que se generan.

"Un primer tiempo en el cual compite bien, pero cuando tú tienes las opciones de hacer goles, no le pasó solamente en este partido, le ha pasado en todos los partidos a Colo Colo, que teniendo las ocasiones en el primer tiempo, no las concreta. Viene un segundo tiempo donde se genera las ocasiones de gol, con un gol claramente en el primer tiempo con un rebote, pero en el segundo una cantidad de ocasiones que se generan, que te terminan haciendo cuatro goles", comenta en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El Toby repasa el trabajo de los defensores: "Con un bajo rendimiento de los centrales Amor y Falcón. Falcón quiere salir jugando, se equivoca, en un corner no tenían tomadas las marcas, cuatro jugadores solos en la punta. Te gana bien, te gana un equipo copero, con un equipo titular, te hace la diferencia corriendo, pero corriendo bien, con el balón", expresa.

"Se notó, que son los bajones que tiene Colo Colo, más cuando vas perdiendo 2-0 en el segundo tiempo, no tienes las marcas, cambias a línea de tres o de cinco, se vieron mal mal los centrales y te llegaron por todos lados. Cortés sacó tres con los pies y tres con las manos, son seis ocasiones de gol", añade.

Colo Colo cayó 4-0 ante River Plate en el estadio Monumental de Buenos Aires | Foto: Agencia Uno

El Toby además cree que al Cacique el faltan refuerzos: "Cuando hablamos de Católica- Flamengo es parecido, con una diferencia que hay un primer tiempo que lo juega bien, que lo aguanta físicamente lo fue a buscar, pero no logra concretar ahí uno dice '¿Por qué no traen jugadores de jerarquía?' Porque tienen a Lucero, que juega más fuera del área, le cuesta llegar cuando tiene que ir al medio, pero traer otro goleador más, tener un Solari que sea goleador, que le pegue mejor al balón, que tire mejores centros, no hacia atrás, hacia adelante, de gol, no lo aprovecha bien, porque le faltan jugadores de jeraquía. Es lo que pasa que podemos quedar fuera, porque no somos capaces de generar ocasiones de goles y concretar a la hora que tenemos que hacerlo", finaliza.