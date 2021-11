Los albos sufrieron con el Coronavirus en la previa del compromiso ante Unión Española y algunos jugadores no pudieron estar ante los hispanos y, según adelantó el presidente de Blanco y Negro, tampoco lo harán ante los pumas.

Presidente de Colo Colo adelantó que los jugadores contagiados se pierden la última fecha: "No estarán para el duelo con Antofagasta"

Colo Colo la pasó mal en la tarde de ayer frente a Unión Española, en donde cayó por la cuenta mínima con un solitario gol de Alejandro Chumacero y resignó, en gran parte, sus opciones de ser campeón tras cuatro años de sequía.

El cuadro albo ahora pende de un hilo para ser campeón, en donde deberá derrotar en primera instancia a Deportes Antofagasta en el norte el próximo sábado y esperar que Everton de Viña del Mar derrote en condición de local a Universidad Católica, empujando todo hacia una definición.

En el compromiso ante los hispanos, el cuadro albo se vio un poco mermado por los contagios de Coronavirus que afectaron al plantel en la previa, los cuales anunció el club el día viernes y domingo en horas de la mañana.

Son precisamente los jugadores que quedaron fuera de la citación por Coronavirus quienes no podrán estar el sábado, según adelantó el presidente de los albos, Edmundo Valladares: “Las identidades no podemos darlas, pero no estarán para el duelo con Antofagasta, eso ha sido comunicado por el equipo médico de Colo Colo”.

Bajo ese mismo análisis, Valladares agregó que “Tenemos que hacer los análisis. Es una situación difícil y dura, siempre se van a buscar responsabilidades. Yo soy de la idea de que tenemos que evaluar, no es el momento de pegarle en el suelo a nadie. Tenemos un agradecimiento gigante para los jugadores y cuerpo técnico. Es el momento de estar unidos”, complementó.

Sobre la opción de que el equipo entre en una burbuja sanitaria como se hizo hace un par de semanas, expresó que “Son opciones, el cuerpo técnico y la gerencia deportiva están analizando, lo tenían contemplado, vamos a ver desde cuándo va a aplicar eso. Va a resolver Daniel Morón y el cuerpo técnico, pero es una posibilidad que no descartamos para nada, porque nuestra intención es cuidar a todos los jugadores y a la gente del staff, y obviamente que no sigamos teniendo contagios y nuestra gente esté bien de salud”, remató.