Presidente del CSyD Colo Colo sale en defensa de los refuerzos albos: "Es muy drástico decir que no funcionaron"

Colo Colo mira de reojo el tema de refuerzos. Y es que muchos jugadores que llegaron en la última temporada han recibido las críticas por parte de los hinchas del Cacique, ya sea por su rendimiento o por su mal estado físico.

Erick Wiemberg, Matías de los Santos, Fabián Castillo, Darío Lezcano, Matías Moya y Carlos Palacios son alguno de los jugadores que han tenido que ausentarse en varios partidos producto de lesiones en la presente temporada, algo que no ha dejado para nada contento a Gustavo Quinteros, quien ha tenido que ingeniársela y recurrir a la cantera para armar una oncena titular.

Palacios es uno de los nombres que viene en ascenso en el cuadro Popular | Foto: Photosport

Pese a eso, Matías Camacho, presidente del CSD Colo Colo, conversó con el programa ESPN F90 sobre este tema y salió a respaldar el trabajo de Daniel Morón como gerente deportivo.

“Las contrataciones fueron tardías y eso afecta en la puesta a punto y en el funcionamiento del equipo porque se requiere cierto tiempo, sobre todo, para los que venían sin mucha competencia. Hay un trabajo físico, técnico y táctico que hay que hacer”, comenzó diciendo.

“Parece muy drástico decir que los refuerzos no funcionaron. Ha habido problemas, sin dudas, pero es por problemas físicos, por lesiones. Cuando se pierde a Amor, llega Matías de los Santos y se lesiona. Me parece que se debe hacer una evaluación, no una investigación de los refuerzos. Ha sido una buena labor de Daniel Morón”, sentenció.

ver también Presidente de Recoleta le da un portazo a la opción de 'Chamagol' González en Colo Colo

Es por esto que desde la escuadra alba ya comienzan a trabajar en lo que será el nuevo mercado de fichajes, para así no cometer los mismos errores que el año pasado con el tema de las negociaciones.