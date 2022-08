Juan Martín Lucero llegó a principios de año a Colo Colo con la misión de dejar en el olvido los goles de Esteban Paredes y los frustrados traspasos de Nicolás Blandi y Christian Santos que sencillamente no funcionaron en el Cacique.

Con 20 goles entre el Campeonato Nacional 2022, Copa Chile, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, el argentino ha rendido más de la cuenta en el Cacique que se quiere comer el mundo en este segundo semestre y quedarse con los dos torneos que le restan.

El éxito, eso sí, no llega fácil. Así lo explicó su amigo y psicólogo deportivo, Gustavo Goñi a Las Últimas Noticias: “Conocí a Martín cuando tenía 17 años y estaba en la pensión de Defensa y Justicia. Lo seguí acompañando en algunos clubes, pero siempre tuvo aptitudes de goleador. Siempre le digo: vos sos un obsesivo del gol. Trabaja en la semana para que cuando llegue el domingo no le quede nada en el tintero. Trabaja todo de distintas posiciones para optimizar su rendimiento y aprovechar las oportunidades que se le presenten. Es un trabajador de las emociones”.

Lucero es el amo y señor de los goles en Colo Colo | Foto: Agencia UNO

Para el profesional, es clave “Cuando uno está convencido de que el trabajo que se hace es el mejor, hay que seguir en esa línea. No se puede trabajar en base a los resultados. Las rachas negativas son solo eso, rachas. No somos robots”.

“Lo que hacemos es focalizarnos en el rendimiento y en el caso de Martín, ser goleador. Eso no significa hacer goles todos los partidos. Es hacer muchos goles. Pero cuando no aparecen, no se convierte en algo que vamos a buscar todo el tiempo. Tratamos de desfocalizar la tensión del gol que no viene para pensar en el que sí viene. Ponerse la presión de que mañana tienes que anotar está mal porque ya entra en un campo medio patológico”, complementó.

ver también Periodista argentino pierde la paciencia con Solari en River y lo descuera

En el cierre, aportó otro aspecto clave para el éxito, asegurando que “Puedes tener un físico privilegiado, entender de táctica y ser técnicamente buenísimo, pero si no tienes la cabeza para juntar todo eso el domingo, no vas a desarrollar tu máximo potencial”.