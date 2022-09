Cada vez que pasan los partidos Benjamín Gazzolo, central de Huachipato, se ha ido ganando un puesto en la oncena estelar que da semana a semana el adiestrador Mario Salas, el cual tiene al elenco acerero en un expectante undécimo lugar, a tan solo 7 unidades de los puestos a clasificación a copas internacionales.

El zaguero de 25 años llegó a la Octava Región proveniente de Unión San Felipe, para luego dar el salto a los siderúrgicos donde ha disputado 48 partidos y ha anotado dos goles.

Este sábado, el defensor que participó en su momento en la Sub 23 de Chile conversó con Deportes 13, donde dejó en claro a tres centrales que sigue de cerca en el Campeonato Nacional.

"Por estilo de juego me llaman la atención los centrales de Colo Colo. Me identificó con el juego de Falcón y me gustan Zaldivia con Amor. Católica y la UC igual tienen buenos centrales. A nivel internacional me gusta mucho Sergio Ramos, para mí es el más top en el puesto", afirmó.

Falcón y Amor han sido una de las duplas más regulares en lo que va del torneo chileno | Foto: Colo Colo

"Mi objetivo a corto plazo es terminar este año con todos los partidos jugados y poder marcar algún gol. El año pasado hice varios, pero este año solo uno. Mi próximo gran objetivo es jugar en un equipo grande acá en Chile", recalcó.

Finalmente, tuvo palabras ante un posible llamado de Eduardo Berizzo para formar parte de la Selección Chilena. "Soy bastante mesurado en ese sentido. Siento que si tiene que llegar será consecuencia de mi buen rendimiento. No estoy cada día pensando en si me van a llamar. Mi objetivo es jugar, ir mejorando y aprendiendo", concluyó el nacido en la Quinta Región de nuestro país.