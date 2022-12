Ex jugador del fútbol chileno, Rafael Olarra, tuvo una mirada crítica con el Mercado de Pases de Colo Colo, en donde varios jugadores se han ido sin dejar un peso a Blanco y Negro, entidad a la cual apuntó por la fuga de estandartes que no dejaron nada económicamente.

Colo Colo ha experimentado una fuga masiva de las glorias que levantaron el Campeonato Nacional 2022 tras cinco largos años de sequía, donde el equipo ha perdido parte del fuego que tenía.

Gabriel Costa, Gabriel Suazo y Óscar Opazo son tres jugadores que terminaban contrato a fin de año y debían renovar -pese a los deseos de salir- para ‘dejarle algo al club’, pero finalmente nada de eso sucedió y Colo Colo se quedó, prácticamente, con las manos vacías.

La fuga de los estandartes y el hecho de que el Cacique no recibió nada generó la indignación de Rafael Olarra en ESPN, ex jugador de fútbol identificado con Universidad de Chile quien tuvo una mirada crítica al respecto: “Lo peligroso es que esto ya es una constante, una tendencia que está pasando en Colo Colo”, dijo.

Opazo fue el último en marcharse hacia Racing Club. | Foto: Agencia UNO

Bajo esa misma línea, el Flaco complementó diciendo que “No deja de ser un caso específico; el Torta, Suazo, el mismo Costa, muchos jugadores que se están yendo sin capitalizar esa inversión que hizo Colo Colo que por alguna razón, está pasando”.

“No le quiero echar la culpa a Morón, pero algo está pasando en Colo Colo que se están yendo y no están dejando nada de algo que pudo haber sido con tiempo, tranquila, viendo a futuro, proyectando una carrera. Eso no está pasando”, dijo en el cierre.

Lo cierto es que Colo Colo ha perdido a varios jugadores de cara al 2023 y, por ahora, solo han llegado tres jugadores. En los próximos días podría haber más luces sobre el futuro de Erick Wiemberg y Leandro Benegas en los albos, quienes estarían a detalles de firmar.