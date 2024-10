Leonel Herrera se muestra crítico con el proceso de Ricardo Gareca en la Selección Chilena. El exjugador considera que el Tigre debería estar de salida, ya que ha hecho la peor campaña de un DT con la Roja.

“Para mí bien honestamente ya tendría que estar saliendo, no se puede esperar más, porque nuevamente hay un partido muy difícil contra los colombianos. Ha hecho la peor campaña de todos los técnicos de selecciones”, comentó Chuflinga en diálogo con BOLAVIP.

En ese sentido, se pregunta por qué no toman la decisión de cambiar técnico: “No sé qué esperan de no poder cambiarlo. Si lo cambian en este momento, sería como un remezón a los jugadores y un remezón también al técnico. No sé qué siguen esperando, si cada vez nos vamos alejando más”.

El exjugador de la Selección Chilena ve a entrenadores capacitados en el medio chileno: “Acá hay técnicos, lo que pasa es que no le dan oportunidades. Si ese es el peor problema que tenemos acá, que nadie habla, nadie se atreve a decir las cosas como son”.

En ese aspecto postula a un entrenador, pero avisa que además de él hay más alternativas: “El Cheo (Ramírez), imagínate la campaña que está haciendo, que casi ha estado en los primeros lugares y se ha mantenido, así como él, hay algunos más”.

Leonel Herrera ve a Miguel Ramírez como opción para ser DT de la Selección Chilena. (Foto: Photosport)

¿Pocas oportunidades a los entrenadores nacionales?

Leonel Herrera tiene claro su diagnóstico respecto a las chances que reciben los DT chilenos. “Más o menos me imagino por qué, pero no le dan oportunidades a los técnicos nacionales, si se sacrifican tanto por hacer cursos. Tienen que estar cuatro años para sacar el título de técnico y ¿Para qué? ¿Quién les abre las puertas después?, ellos deberían salir becados, el técnico que saca su título, tendría que salir becado inmediatamente y empezar a trabajar”.

“He visto a varios técnicos manejando taxi. No estoy hablando de un trabajo que no vale la pena, pero imagínate que estudias tantos años, que fuiste jugador de fútbol tantos años y que estés manejando taxi que no tiene que nada qué ver con la profesional, creo que eso no es válido. Ahí deberían los técnicos sacar la voz y decir las verdades. Los extranjeros son los que manejan el fútbol chileno y mientras ellos lo manejen van a tener muy pocas oportunidades los técnicos nacionales de poder ejercer”, complementó.