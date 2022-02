El ex portero del Cacique se refirió a la situacion que vive Christian Santos en el club

El delantero venezolano, Christian Santos sin duda que no ha tenido una fácil estadía en Colo Colo, debido a que no ha podido adaptarse al sistema de juego de su estratega Gustavo Quinteros y las oportunidades que ha tenido para rendir, no las ha podido aprovechar.

Ante esto, su compatriota y ex arquero, Renny Vega dialogó con Al Aire Libre y expresó que mantiene la fe en el delantero vinotinto para esta temporada con el Cacique

"(Santos) es un jugador que estuvo en Europa, tiene un roce internacional bastante importante. Jugar en Colo Colo es importante, se siente más presión. Como todos los clubes grandes te exige títulos, gol, entrega y creo que tiene las herramientas para jugar en el club", inició indicando Vega.

El ex golero del Cacique expresó que, si bien no ha compartido con Santos, ha tenido buenos comentarios de otras personas sobre él y además, comentó que la Copa Libertadores será una buena instancia para dar a conocer su mejor nivel.

"Tengo buenas referencias de él, he visto su carrera desde que estaba afuera y es un jugador importante. Sé cómo se vive en Colo Colo, espero que él sea un aporte para el cuerpo técnico y que la afición quede a gusto con su trabajo. La Copa Libertadores es una vitrina para cualquier jugador y la gente va a estar pendiente de cómo rinde el jugador", expresó el ex arquero

Finalmente, Vega deja todas las fichas en Santos para que pueda darle la vuelta a su actual situación y pueda consagrarse como el goleador del Cacique.

“Christian está en un club grande como Colo Colo y todo depende de él. Siempre cuando uno va a un club importante o cualquier club tiene que dar todo. Ojalá se pueda adaptar al fútbol chileno y al cuerpo técnico, que siempre es lo más difícil", cerró el ex seleccionado de la Vinotinto.

El delantero venezolano buscará consolidarse como una opción para Gustavo Quinteros en esta temporada 2022 que vendrá cargada de competiciones para el Cacique, con el campeonato nacional, copa chile y la copa libertadores.