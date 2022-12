Cristián Zavala tuvo una temporada 2022 con Colo Colo sin los minutos que el ex Deportes Melipilla esperaba tener en el equipo de Gustavo Quinteros, donde nunca se pudo afirmar en la titularidad y mayoritariamente vino desde el banco.

Ante el abanico de posibilidades que el estratega boliviano-argentino dispone en el plantel del Cacique, Cristián Zavala no vería con malos ojos abandonar a los albos e incluso ya se habla de una oportunidad en el Juárez de México.

Si bien aún no hay nada concreto sobre la mesa, lo cierto es que no es la primera vez que Zavala coquetea con una posible salida y a mitad de año ya lo hizo con Unión de Santa Fe de Argentina, pero Quinteros no autorizó su salida.

Zavala no tuvo muchos minutos en Colo Colo este 2022. | Foto: Agencia UNO

Desde Deportes en Agricultura aseguran que “Es una posibilidad que Cristián Zavala parta a préstamo, lo están mirando desde el fútbol mexicano. Lo está analizando el directorio con la gerencia deportiva básicamente porque si hay tanto jugador acá, no va tener continuidad y no ven con malos ojos un préstamo”.

El periodista Cristián Caamaño complementa diciendo que “Acá en Chile nadie le va pagar lo que gana en Colo Colo y Colo Colo no se quiere hacer cargo del sueldo. Si hubiese llegado esa oferta, ¿no creen que ya lo hubiesen mandado? El chico tiene condiciones, pero hoy desgraciadamente está condicionado a su sueldo”.

Ahora, queda esperar a los siguientes días para ver si desde México se concreta una oferta formal para que el ex potro pruebe suerte en el ámbito internacional y encuentre los minutos que en el Estadio Monumental no encontró nunca.