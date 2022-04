El ex jugador del Cacique está feliz e ilusionado con lo que el equipo pueda hacer en Copa Libertadores tras el auspicioso arranque, en donde aprovechó de aplaudir el rol de Morón y que ya no hayan problemas dentro de la directiva de los albos.

Colo Colo vive un presente de ensueño en el plano local e internacional, en donde en ambas competiciones lidera las posiciones. Eso sí, tanto en el Campeonato Nacional 2022 como en Copa Libertadores, es compartida con Unión Española y River Plate, respectivamente.

Uno que sabe de la historia del Cacique y que la escribió con sus propias manos es Ricardo Mariano Dabrowski, histórico campeón de Copa Libertadores quien, en diálogo con El Mercurio, analizó el momento del equipo y se ilusiona de cara a lo que viene.

Sobre la presencia de los albos en octavos de final, Dabrowski no duda: “Colo Colo no debería tener inconvenientes en pasar la fase de grupos, pero quedan cuatro partidos y los que estamos en el fútbol sabemos que ‘antes de’ se puede dar una opinión, pero esta no debe ser absoluta”.

Eso sí, advierte que “En la Libertadores un error mínimo te liquida. Ahora viene River Plate, llegó la hora de medirse con rivales de alta jerarquía. El momento del equipo es positivo, pero no es bueno generar exitismo que no suma”.

El ex jugador de los albos recordó cómo el equipo encaró la copa del 91: “El pensamiento era que cada partido era una historia nueva y que cuando finalizaba un encuentro esa historia se había terminado y había que escribir otra. Hay un plantel y un cuerpo técnico que entiende que se debe mantener madurez para que los buenos rendimientos se extiendan en el tiempo, no hay otra. Noto que la gente está entusiasmada y es bueno cuando el equipo genera eso. Es la mezcla perfecta”, aseguró.

“Hace muchos años que no se veía un equipo tan comprometido como este. La imagen que se daba era la de una suma de individualidades, ahora hay un equipo (…) Hasta antes del partido contra la U todo el mundo estaba lleno e dudas, que sí, que no, pero ganó el clásico y pum’, empezó a tener rendimientos más sólidos y los mantiene hasta hoy. Colo Colo, además, tiene un muy buen grupo y en eso tiene que ver la gestión de Daniel Morón. Ya no hay opiniones de adentro, me da la impresión que no existen los enemigos internos”, remató.