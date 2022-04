Colo Colo logró sacar un empate en su visita a San Carlos de Apoquindo donde los albos mediante remate de Alexander Oroz equipararon las acciones en el marcador. Los comandados por Gustavo Quinteros sigue en lo más alto de la competencia, donde deben esperar a lo que ocurra con Unión Española en su respectivo partido frente a Cobresal.

Ricardo Dabrowski conversó de forma exclusiva con Bolavip en la cual apuntó a que los dos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con el triunfo, además de que el elenco cruzado desaprovechó una buena cantidad de oportunidades en la primera parte.

“En líneas generales yo creo que sí. Ahora yo creo que Católica pudo haberlo definido en el primer tiempo, después en el segundo tiempo Colo Colo emparejó. ¿Lo pudo haber ganado Católica? Sí… Y después lo pudo haber ganado Colo Colo. En definitiva, el empate es parejo porque fue un tiempo para cada uno”.

Además, agregó que “Lo que si el partido muestra a que estos dos equipos están a otro ritmo porque están jugando en Copa Libertadores con un partido intenso, me parece que entretenido y que cada uno poniendo todo con sus jugadores. Es positivo para el nivel”.

No fue lo único, debido a que también habló de los momentos ocurridos con Gustavo Quinteros, en la cual quiso juzgar los reclamos emitidos por el entrenador, pero si dando a conocer que la experiencia que tiene en este partido no lo acompañó.

“Hablar de afuera es difícil, hay que estar dentro de la cancha, hay muchas cuestiones generalmente y el entrenador tiene que tratar de mantener la calma, pero hay circunstancias, que bueno, que nadie va a justificar actitudes que no corresponden. Por ahí la experiencia en este caso no lo ayudó, pero bueno, son circunstancia que no me gusta juzgar y hay que estar en el momento”.

Finalmente, el exentrenador del Cacique se le consultó por las polémicas palabras de Maximiliano Falcón. “Si uno mira detenidamente la jugada, es una jugada de fútbol. Es más, extiende el brazo, alcanza a tocarlo, pero no es un codazo de lleno digamos. En todo caso, el árbitro está cerca y por ahí él juzga la intención”.

En este mismo punto, agregó que “Es fútbol y en definitiva un partido es tan intenso el árbitro también se suma a esas circunstancias. Te reitero, el partido fue entretenido, creo que el empate es justo, un tiempo para cada uno y después da para todo análisis”.