Universidad de Chile sumó su primera derrota con Diego López en el mando técnico. Los azules cayeron por la cuenta mínima frente a Ñublense, en la cual no logran salir del fondo y la preocupación latente con la lucha en los últimos puestos de descenso.

El exfutbolista Sandrino Castec conversó con Bolavip de forma exclusiva en la cual mostró su preocupación por el presente deportivo que tiene el equipo, además de estar mirando de reojos el Superclásico con Colo Colo en la cual contempló que puede ser su peor momento.

“Yo creo que el peor momento que le puede pasar a Universidad de Chile con Colo Colo se puede dar ahora. El equipo comandado por Diego (López) ha ido de menos a más y creo que la U no ha logrado hacer nada de lo que ha hecho en los últimos años”.

Pero eso no fue todo, debido a que además en lo que tiene que ver con el duelo con Ñublense, contempló que “Ñublense hace tiempo que viene haciendo las cosas bien, hace varios años y creo que la U no logra despegar. Eso significa que no se pudo lograr el triunfo ayer y ganar a Ñublense, que ojo que tiene muchas opciones de obtener el título, está a solo tres puntos del puntero y eso es algo que no puedo decir que fue fructuoso lo de Ñublense”.

Universidad de Chile perdió con Ñublense en Valparaíso. (Foto: Agencia Uno)

Fue en este mismo punto donde aseguró que “Universidad de Chile muestra mejorías, pero no para estar dentro de los primeros cinco del campeonato”.

Complicado campeonato para Universidad de Chile

Sandrino Castec además señaló que es un campeonato complicado nuevamente para Universidad de Chile que continúa peleando de la mitad para abajo en la tabla de posiciones, en la cual destacó los trabajos que ha tenido Curicó Unido y Ñublense.

“Ayer Curicó demostró que está pasando por un buen momento futbolístico a pesar de que comenzaron mal, pero lo primero es que como un primer equipo de la categoría de Católica es importante y la inyección anímica que van a tener es para estar peleando el título entonces, creo que este campeonato se está viendo muy definido”.

Además, agregó que “Colo Colo se arrancó por muchos puntos y es difícil que haya una sorpresa. No hay que ser mago para decir que Colo Colo tiene el campeonato en el bolsillo, pero como te digo estos equipos que han trabajado bien como Curicó o Ñublense tienen merecimientos y hay que aprovecharlas”.

Finalmente, cerró todo señalando que “Ojo que nosotros estamos nuevamente en la vereda de enfrente, no sé si es el cuarto año consecutivo que nos tienen a seis puntos del descenso. Yo creo que está mal enfocada esta U institucionalmente, las cosas no se están haciendo bien y hace que la gran mayoría no sepa que pasa en la interna”.