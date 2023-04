Rodrigo Goldberg cree que lo de Colo Colo es preocupante: "No marcaron diferencias y no veo un jugador que se robe la película"

Colo Colo derrotó sin sobresaltos a Santiago City por 2 a 0 en el Estadio Monumental, partido válido por los octavos de final de la zona centro norte de la Copa Chile, y ahora se verá las caras el próximo sábado ante Universidad Católica por el Campeonato Nacional.

Para este partido, Gustavo Quinteros decidió mandar a la cancha algunos juveniles y a jugadores que no habían tenido tantos minutos en su esquema, tal es caso de: Marco Rojas, Carlos Palacios (autor de uno de los goles), Lucas Soto y Darío Lezcano.

Palacios abrió el marcador en el primer tiempo | Foto: Photosport

Pese al triunfo albo, Rodrigo Goldberg, comentarista de Al Aire Libre de Cooperativa, quedó con ciertas dudas acerca del rendimiento de los futbolistas que saltaron a la cancha del recinto deportivo de Pedrero.

"Del resto para arriba, a mí sinceramente no es que me hayan marcado una gran diferencia, no veo un jugador que diga este se robó la película o este de verdad fue la figura del partido porque hizo mucho más que el resto y eso es preocupante, es preocupante para Quinteros", señaló el ex gerente deportivo de Universidad de Chile.

"El resultado es un tema anecdótico y tiene mucho que ver con el rival, con las condiciones del partido entonces en ese sentido yo no me pierdo tanto, pero si cuando tú dices jugadores que están peleando por minutos, por una citación, estos son los partidos que tienes que pelarte el lomo, estos son los partidos que uno tiene que decir acá yo me mato y le demuestro al DT que estoy, pero si solamente me dedico a ganar el partido y no marcar una diferencia, este mismo partido te lo podría haber hecho el equipo titular", destacó.

Para finalizar, el ex futbolista lanzó sus dardos hacia el colombiano Fabián Castillo, quien salió lesionado. "Castillo se lesionó ahora y uno empieza a cuestionarse su rendimiento", cerró.