Rodrigo Herrera pierde la paciencia por caso Jordhy Thompson: "Da la impresión que Colo Colo y los equipos de fútbol no se toman en serio los casos de violencia de género"

Durante este lunes por la noche, el joven canterano de Colo Colo, Jordhy Thompson, volvió a estar en la palestra, pero no por noticias que tengan que ver con su rendimiento adentro de una cancha, sino por lamentable nuevo episodio de violencia de género, el cual fue dado a conocer por su ex pareja Camila Ignacia a través de sus redes sociales.

Y es que el jugador de 18 años había vuelto a las citaciones del Cacique y estuvo en el banco de suplentes ante Universidad Católica, luego de haber sido marginado del primer equipo por el propio club. ¿El motivo? Su ex pareja había realizado una primera denuncia y se dieron a conocer videos de Thompson a la salida de una discoteca de Santiago agrediendo a dicha mujer, acto repudiable que lo tuvo bastante tiempo afuera de las citaciones albas y con tratamiento psicológico.

Los hinchas albos piden la salida del canterano albo del club | Foto: Photosport

Rodrigo Herrera, conductor del programa Redgol En La Clave, al inicio del espacio radial se tomó unos minutos para dar a conocer su postura sobre este sensible tema.

"Ya hace 10 días cuando nos enteramos que Jordhy Thompson estaba volviendo a ser considerado en Colo Colo, advertimos acá que ningún tratamiento psicológico, ningún acompañamiento desde lo social daba resultados en un par de semanas, todo esto es un proceso largo donde se debe involucrar la familia, donde deben haber altos y bajos y el acompañamiento debe ser fundamental", comenzó diciendo el ex rostro de televisión.

"Sencillamente hay que decir que acá se apresuraron y todo lo que está pasando hoy fue advertido. Da la impresión que Colo Colo y los equipos de fútbol no se toman en serio los casos de violencia de género. Y por más que cuenten con staff de psicólogos, con departamentos de género, al final la presión de contar con un futbolista que en el equipo de Proyección es muy importante y en el futuro puede valer mucho dinero, prima más que aspectos que tienen que ver con los valores, con la ética y el sentido común", agregó.

"Yo no sé lo que se va a decidir hora por parte de Colo Colo y Blanco y Negro con Thompson, pero lo que está muy claro es que el primer paso que ellos dieron fracasó, ya no sirvió, ahora hay que pedir ayuda. Pero como están las cosa ahora quedan mal Colo Colo y Thompson porque el involucramiento fue poco efectivo y el jugador no está viviendo la transformación que se estaba hablando", remató Herrera.