Marcelo Salas volvió a Universidad de Chile en 2005 y en esa segunda etapa tuvo duros clásicos ante un Colo Colo que tenía una pareja de volantes que se comían el mediocampo: Rodrigo Kalule Meléndez y Arturo Sanhueza.

Pese a todo lo que significaba el Matador, su importancia en el fútbol chileno, los albos no tenían contemplación a la hora de marcarlo o no dejarlo jugar. De hecho hay una imagen donde el ex entrenador de Cobreloa aparece golpeando al delantero en la cabeza.

En el próximo capítulo del programa Sabor a Gol de TNT, el Kalule termina con ese mito asegurando que jamás golpeó al 11.

"Esa imagen, sigo insistiendo, está trucada. La toma pareciera que le estoy pisando la cabeza, pero no es así. El pie va por el lado, pero no a la cabeza. Recuerdo haberle pegado mucho, era un buen jugador, difícil de contener. Borghi siempre me mandó a marcarlo. Pero no recuerdo haberlo pisado”, aseguró.

Kalule aclara eso sí, que pese a lo duro que le entraba en cada clásico a Marcelo Salas, lo respeta mucho como jugador e ídolo.

“Siempre he sido muy respetuoso de Marcelo. Es un referente de nuestro fútbol, que abrió las puertas de chilenos en el extranjero, donde le fue bien. Y es un grande”, cerró.