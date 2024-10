Pasan los años y la imagen de Marcelo Salas, sigue siendo gigantesca. Así, lo siguen manifestando diversos personajes ligados al fútbol europeo, en específico el italiano.

Y pensar que por aquel país han pasado varios exponentes nacionales a lo largo de la historia de nuestro fútbol, desde el gran Jorge Toro e incluso como a fines de la década de los ’80, Iván Zamorano y Hugo Rubio.

Luego de su paso exitoso por el Real Madrid, Bam Bam se lució en el Inter de Milán. No obstante, apareció el Matador, quien tras su paso por Universidad de Chile y River Plate, recaló en la Lazio.

Es así como un viejo conocido del chileno, lo recordó. Nada más, ni nada menos, que el ex arquero de la selección italiana, Dino Zoff, quien en conversación con Diario La Tercera no tuvo dudas en señalar que el temuquense, es el mejor chileno que ha pasado por el Calcio, “el mejor jugador chileno que he visto en Italia es Marcelo Salas. Un gran campeón, quien no tuvo problemas para triunfar de inmediato en nuestro fútbol”, afirmó el ex golero.

Dino Zoff, alabó al Matador (Archivo)

Zoff y su recuerdo del Matador

En el diálogo que sostuvo con el matutino, Zoff rememoró cuando pusieron toda su atención en el mundialista chileno, previo a su partida a Europa, “para mí también tiene un aprecio especial, porque yo estaba en la Lazio cuando lo fuimos a buscar. Un delantero muy bravo”, reconoció el campeón del Mundo en 1982.

Pero, si pensaban que solo había hablado de Salas, no fue así. También, hizo referencia a otro jugador que pasó por el fútbol italiano, “también hay otros como David Pizarro, quien triunfó en muchos clubes. Dejó un gran recuerdo acá. Esos son los dos mejores”, sentenció Zoff.

¿Hubo palabras para Arturo Vidal, Alexis Sánchez o Gary Medel? No, no los nombró.