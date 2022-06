Un triunfo contundente fue el que obtuvo Colo Colo en el Estadio Monumental. Los albos derrotaron por 2-0 a Inter de Porto Alegre ante 10 mil hinchas, donde los dirigidos por Gustavo Quinteros contaron con más ocasiones para seguir aumentando el marcador.

Y con este triunfo, varios hinchas del Cacique se comienzan a ilusionar con ver al equipo de sus amores en unos cuartos de final y porqué no peleando un título internacional, pero antes deben visitar Porto Alegre y conservar la ventaja obtenida en Santiago de Chile.

Rodrigo Sepúlveda utilizó su canal de Youtube para realizar un análisis del compromiso ante el elenco brasileño, pero lo que más llamó la atención fue la petición que le realizó a los futbolistas del Popular.

"Yo estoy feliz porque vi un Colo Colo jugando bien, yo estoy feliz porque vi un Colo Colo en forma, lo vi jugar nuevamente como en la Copa Libertadores y la misión ahora es sacarse la cresta en Brasil", aseguró el reconocido comunicador de televisión.

Los albos lograron un paso importante en la Copa Sudamericana | Foto: Guillermo Salazar

"Juéguense la vida en Porto Alegre, juéguense la vida, la vida, la vida. Que sea el mejor partido de sus vidas y después empieza a abrir los ojitos ¿o no?", añadió.

Para concluír "Colo Colo no puede hacer un partido mediocre, no puede hacer un compromiso débil, tiene que hacer un partido perfecto para ganarle a un equipo brasileño. Solari lo mejor, Opazo lo mejor, Suazo lo mejor, Costa lo mejor, juéguense, no desperdicien esta oportunidad por favor por Colo Colo y el fútbol chileno", concluyó Sepu.