¡Se acabó el debate!: Roberto Tobar rompe el silencio y explica si fue penal o no la polémica mano de Yonathan Andía en el Superclásico

La última edición del Superclásico que protagonizaron Colo Colo y Universidad de Chile dejó una importante polémica dentro de este encuentro, en la que los ‘Albos’ reclamaron un supuesto penal del defensor de la U, Yonathan Andía tras una mano, algo que desestimó el juez de la brega, Cristián Garay, decisión que dejó rabiosos a todo el plantel del conjunto ‘Popular’.

Semanas después de esta polémica, el hoy jefe de la Comisión Arbitral de la ANFP, Roberto Tobar sacó la voz en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports a lo que fue esta jugada que protagonizó el defensor de la U, en la que explicó que para él no fue penal en lo absoluto.

“Él (Andía) al controlar el balón, primero le va al pecho y luego le toca el bíceps. No es una mano de bloqueo, por ejemplo, si este disparo hubiera ido al arco y el jugador mantiene el brazo abierto, le pega en el pecho y después en este brazo lo tenía como de forma antinatural, eso era penal”, comenzó indicando Tobar.

Abordando lo que fue su explicación ante esta jugada, el ex árbitro declaró que la primera y gran intención de Andía era bajar el balón con el pecho, algo que realizó y que reconoce que pudo haber tenido un pequeño contacto con su brazo, pero que no es cobrable tras ser un rebote de control casual.

Tobar analizó la polémica del Superclásico | Foto: Captura

“Esta era una situación donde el jugador quiere controlar el balón con el pecho y puede haber un leve contacto en el bíceps, pero no es para nada penal”, detalló.

Finalmente, Tobar indicó que dentro de lo que fue revisión en el VAR a esta jugada, lo que pasaba en las galerías con el lanzamiento de bengalas de los hinchas de Colo Colo a la U, no incidió en nada y no desconcentró para tomar la decisión de esta jugada, la que no terminó siendo penal para los ‘Albos’.

“Siempre se privilegia de manera muy importante lo que está pasando en el campo… Si a él (Andía) ese balón directamente le va en el brazo y no le pega en el pecho, era un penal”, cerró.