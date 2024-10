Colo Colo se prepara para enfrentar a Universidad Católica luego de un revitalizador triunfo ante Cobresal. Sin embargo, dicho encuentro ante el cuadro “Minero”, no estuvo exento de polémicas.

Resulta que los albos vencieron al equipo de Gustavo Huerta con goles de Javier Correa y Lucas Cepeda. El delantero trasandino marcó al minuto de juego, el línea anuló el gol, pero tras una poco prolija revisión de VAR, fue finalmente concedido.

Si bien el posible offside estaba bien ajustado, lo cierto es que no se mostraron las típicas líneas con las que hoy se miden estas milimétricas jugadas. ¿Por qué? porque el software presuntamente falló.

Así lo dio a conocer Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura, donde dijo: “10 minutos antes del partido, el software tiene problemas. Ocurrió en una final de Copa Chile de Colo Colo Everton también… que les avisaron a los equipos que no había VAR”.

Para este encuentro sin embargo, no hubo tal aviso: “Ahora no le avisaron a los equipos. Se empezó a llevar a cabo el partido y en el VAR pensaban bueno ‘lo vamos a solucionar en el camino’ y qué pasó, vino el gol de Correa y no pudieron trazar una sola línea”.

Cristián Caamaño dispara contra Roberto Tobar

Tal como indica Caamaño, en la transmisión se ve cómo dichas líneas no fueron trazadas. Esto, porque según reveló el comunicador: “Resulta que el jefe del VAR, al ojo, lo tengo absolutamente chequeado por protagonistas, decidió que estaba habilitado Correa desentendiéndose de la decisión del juez de línea, por lo tanto ya hubo un rompimiento de protocolo en esa acción”.

Acusan offside en gol de Javier Correa a Cobresal (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Además, añadió que: “No siguió funcionando el VAR, no le explicaron a nadie en la cancha que no estaba el VAR… En el entretiempo funciona el VAR, trazan la línea… fuera de juego. Dijeron ‘qué hacemos’, quedémonos en silencio”, reflexionó.

Finalmente, destapó que el exjuez y hoy presidente de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar, se reusó a liberar los audios: “Cobresal presentó el reclamo formal, exigiendo que se liberaran los audios del VAR y Roberto Tobar no quiso liberarlos”, cerró.