Yeferson Soteldo llegó a fines de 2016 a Huachipato y en 2017 dio sus primeros pasos en el fútbol chileno. Luego, el jugador siguió con su carrera y en 2018 pasó a la Universidad de Chile, donde quedó al descubierto en varias ocasiones por diversas indisciplinas y mal comportamiento en el Centro Deportivo Azul. Ahora, el volante volvería a jugar en el país para defender a Colo Colo.

La más recordada de todas es la que pasó a fines de 2018 con Frank Darío Kudelka en la banca de la U. Soteldo salió a un club nocturno en la comuna de Providencia, mientras el equipo preparaba la semana para jugar ante Everton en octubre de aquel año. El jugador estaba en un estado indefendible y no se presentó a entrenar.

Luego de varias negativas, finalmente, Soteldo debió reconocer su error y aseguró que "me equivoqué, lo siento en el alma, pero no va a volver a ocurrir". Según fuentes de la U dijeron a Bolavip que Soteldo, en varias ocasiones, llegó atrasado y que se ausentó de las prácticas debido a su comportamiento.

Yeferson Soteldo no se portó del todo bien en la U ni en Huachipato (Agencia Uno)

En Huachipato también sumó grandes partidos y varias situaciones complicadas. Lo primero es que tenía muchos problemas con la alimentación y no respetaba las pautas de cuidado para rendir en la cancha. No estaba en la forma física adecuada para jugar.

En la acería, de igual manera, también hubo varias ocasiones en que llegó tarde a las prácticas y a los tratamientos recuperativos. El hecho más complejo fue una acción que ocurrió en el último partido de 2017 con César Vigevani en la banca ante O'Higgins previo a jugar con Colo Colo, que tiene a Soteldo en su listado de posibles refuerzos.

En el viaje al Biobío, Soteldo habría liderado el carrete en pleno bus. La fiesta no fue de las mejores y el venezolano no cumplió con el compromiso de deportista, por lo que terminó en condiciones no adecuadas. En paralelo, algunos jugadores de ese plantel terminaron a los golpes con el técnico César Vigevani.

Bonus track

Soteldo, claramente, ha dejado escapar posibilidades debido a su comportamiento. En la Selección de Venezuela, el exjugador de la U también tuvo problemas con la noche, la fiesta y el descontrol y fue borrado en las eliminatorias por el mismo antecedente.

Ahora, en México, Soteldo también fue sorprendido en un bar con varias chicas en plena fiesta, a pesar de estar en días de entrenamiento con el Tigres de Monterrey. Además, según varios medios aztecas, el Manzana faltó a un par de entrenamientos. Eso fue clave para que dejara el club y partiera a préstamo a Santos.