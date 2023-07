El último episodio protagonizado por Arturo Vidal declarando todo su mal a Jorge Sampaoli, puesto que el Sabio de Casilda no lo consideró mayormente en el Flamengo y que terminó gatillando la salida del King del cuadro de Rio de Janeiro, para partir al Atlético Paranaense.

Y sus declaraciones fueron lapidarias, como por ejemplo “Siempre estuve preparado. Solamente que me tocó un entrenador… Un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores”, para luego agregar que “con Sampaoli es un tema que de verdad para mí está cerrado. Ahora me di cuenta de toda la gente que me dijo quién era, yo nunca hice caso, pero ahora me di cuenta la persona que es y el entrenador que es. Me siento feliz al no estar con él”, sin pelos en la lengua.

El análisis es revelador, se acabó la buena onda con un técnico que lo llevó a un mundial (pese a que el futbolista llegó recién operado y no mostró su mejor nivel) y para qué decir, le permitió ser campeón de Copa América el año 2015, con todos los lamentables episodios que protagonizó el jugador durante la realización del certamen, marcando así, una nueva escena de polémica que han tenido como protagonista al oriundo de San Joaquín.

Pero eso no se acaba ahí y si se retrocede la cinta, podemos encontrarnos que Vidal tiene a otro que no es santo de su devoción, nada más ni nada menos, que Marcelo Bielsa.

Año 2008 y el Loco dejó fuera al King de la convocatoria para los duelos ante Bolivia y Venezuela por clasificatorias, porque semanas antes, el en aquel entonces, jugador del Bayer Leverkusen, se negó a ir al torneo Esperanzas de Toulón, algo que el rosarino no se la dejó pasar. “Si Bielsa no me llama es problema de él. Me tendrá que explicar por qué no me llamó. Yo tengo muchas ganas si me llaman”, dijo el jugador en esos años.

El Rey sigue dolido con Bielsa y tras unas declaraciones del ex técnico de la Sub 20, José Sulantay, señalando que en Chile se le besa los pies al actual estratega de Uruguay, siendo que no ganó nada, el propio Vidal publicó en sus redes esa imagen de su ex profe y rodeada de muchos aplausos.

Incluso, se señala que Bielsa le habría dicho al seleccionado chileno que “Todo lo que usted hace es un desorden. De nada sirven las piernas a la altura de la cabeza… Si quiere jugar conmigo, debe hacer el trabajo que se le pide, no el que usted cree que hace falta. No hacen falta los héroes en el fútbol”, así de simple.

Pese a los roces, Vidal fue titular con Bielsa en Sudáfrica 2010 (Archivo)

Además, constantemente, Arturo ha dicho que el ex Newell’s nunca le dejó nada y que no entiende por qué en el país lo alaban tanto.

Palabras más, palabras menos. Un historial lleno de desencuentros de uno de los mejores jugadores en la historia de nuestro balompié, pero que no pasa desapercibido que tuvo roces con los técnicos más exitosos de La Roja. Curioso, por decir lo menos.